Khởi công dự án khai thác dịch vụ biển đa năng tại xã Long Hải

Sáng 20-5, UBND xã Long Hải (TPHCM) phối hợp với Đoàn An điều dưỡng 298 tổ chức lễ khởi công dự án khai thác dịch vụ bãi biển đa năng. Đây là bước đi mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch biển của địa phương.

Lễ khởi công dự án sáng 20-5

Đây là dự án hướng đến khai thác dịch vụ bãi biển tích hợp các loại hình giải trí, ẩm thực theo phong cách Tropical (nhiệt đới) và mua sắm.

Dự án được triển khai trên diện tích khoảng 1.200m², gồm 3 phân khu chức năng. Trong đó, phân khu “Beach Club Mini” rộng 300m² được thiết kế theo phong cách nhiệt đới, phục vụ ẩm thực nhẹ và không gian âm nhạc cuối tuần; khu “Mini Mart” rộng 320m² ưu tiên giới thiệu, kinh doanh đặc sản địa phương, quà lưu niệm và thực phẩm đóng gói; khu bãi biển rộng 500m² dành cho các hoạt động thể thao biển, team building và thả diều nghệ thuật.

Khi hoàn thành, đây vừa là điểm nhấn của du lịch Long Hải, vừa là nơi quảng bá đặc sản địa phương và gia tăng nguồn thu từ dịch vụ nghỉ dưỡng. Dự án cũng theo đuổi định hướng phát triển xanh, hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải khẳng định địa phương sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi về an ninh trật tự, môi trường và kết nối nguồn lao động tại chỗ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch biển bền vững.

Khu vực bãi biển nơi triển khai dự án

Khi đưa vào hoạt động, dự án sẽ tạo việc làm ổn định cho khoảng 20-30 lao động địa phương, góp phần tăng nguồn thu ngân sách và quảng bá hình ảnh du lịch xã Long Hải.

