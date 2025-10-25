Điều tra nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ chó tại phường Trung Mỹ Tây (TPHCM)

Công an bước đầu xác định nhóm đối tượng tiêu thụ hơn 2 tạ chó do trộm cắp mà có.

Rạng sáng 24-10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) kiểm tra hành chính lò mổ chó tại số 107/6 đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây (TPHCM).

Các đối tượng và tang vật vụ án

Lực lượng công an phát hiện và bắt giữ 4 đối tượng có hành vi trộm cắp và tiêu thụ chó gồm: Đặng Nhật Bằng (sinh năm 2002, thường trú xã Bà Điểm, TPHCM) trực tiếp thu mua chó bị trộm; Nguyễn Thị Thúy An (sinh năm 1999) trực tiếp thu mua chó bị trộm; Phạm Thị Liên (sinh năm 1967, cùng trú tại 107/6 Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) chủ cơ sở giết mổ; Nguyễn Sinh Gơ (sinh năm 1995, trú xã Bà Điểm, TPHCM) đối tượng trực tiếp trộm chó.

Các dụng cụ đối tượng sử dụng để trộm chó

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác bắt quả tang Nguyễn Sinh Gơ vừa sử dụng súng kích điện tự chế để bắn trộm 4 con chó (trọng lượng 51kg) rồi mang đến bán cho An và Bằng.

Ớt bột đối tượng dùng để chống trả lực lượng chức năng khi bị truy đuổi

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu các đối tượng thừa nhận, Bằng và An được Liên giao nhiệm vụ thu mua chó từ các đối tượng trộm cắp mang đến rồi giết mổ tiêu thụ.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 19 con chó đã chết (tổng trọng lượng 215kg, trong đó, có 4 con vừa bị trộm); 1 bộ súng kích điện tự chế; 1 túi nilon chứa bột ớt đối tượng dùng để chống trả lực lượng chức năng khi bị truy đuổi và nhiều tang vật khác có liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục truy xét tất cả các đối tượng có liên quan, mở rộng điều tra làm rõ đường dây tiêu thụ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

VĂN ANH