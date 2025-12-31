Bắt đối tượng chuyên trộm cắp tại các bệnh viện ở Đồng Nai

Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Đỗ Tấn Được (sinh năm 1986, trú tại phường Biên Hòa) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, sáng 22-12, chị P.T.T.T. (sinh năm 1984) có để hơn 1 tỷ đồng, 11 chỉ vàng 9999, 1 đôi bông bằng vàng trắng, 1 giấy chứng nhận sử dụng đất, 3 sổ tiết kiệm cùng các loại giấy tờ tùy thân khác trong cốp xe máy. Chị T. gửi xe tại nhà xe Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để khám bệnh. Đến giữa chiều cùng ngày, khi lấy xe ra về thì chị T. phát hiện các tài sản trong cốp xe đã bị mất nên báo công an.

Đối tượng Đỗ Tấn Được chuyên trộm cắp tại các bệnh viện ở Đồng Nai bị cơ quan công an bắt giữ. Ảnh: CATĐN

Sau khi tiếp nhận sự việc, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Tam Hiệp tiến hành xác minh truy xét, khám nghiệm hiện trường, kiểm tra trên hệ thống camera giám sát, thu thập chứng cứ. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định kẻ gây ra vụ trộm là Đỗ Tấn Được và tiến hành truy bắt.

Tại cơ quan công an, Được khai nhận, thường xuyên đi lòng vòng các bệnh viện trên địa bàn để khảo sát và chờ nạn nhân sơ hở để thực hiện hành vi trộm cắp. Sáng 22-12, Được đã điều khiển xe máy đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trộm cắp tài sản trong cốp xe mô tô của chị T. Sau khi trộm cắp tài sản, đối tượng dùng một phần tiền để mua xe máy, cùng bạn gái tiêu xài và mua quà tặng.

Ngoài vụ việc trên, đối tượng khai nhận thêm, trong sáng 22-12 đã thực hiện hành vi trộm cắp tại 3 bệnh viện là Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Nhi Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Hiện các vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

PHÚ NGÂN