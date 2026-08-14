Bắc bộ chấm dứt nắng nóng, Trung bộ còn kéo dài đến 18-8

Sau nhiều ngày nắng nóng, Bắc bộ đã có mưa rào, chấm dứt nắng nóng từ ngày 14-8. Trong khi đó, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại Trung bộ, có nơi trên 37°C và dự báo kéo dài đến ngày 18-8.

Trưa 14-8, Hà Nội có mưa to sau nhiều ngày nắng nóng. Ảnh: PHÚC HẬU

Chiều 14-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào, cục bộ có nơi mưa to.

Trước đó, sáng 14-8, Hà Nội vẫn nắng nóng và oi bức, nhiệt độ cao. Ảnh: PHÚC HẬU

Trung tâm cho biết, trong 2 ngày tới, nắng nóng không còn xảy ra tại Bắc bộ. Chiều tối và đêm nay, Bắc bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Trong khi đó, nắng nóng vẫn duy trì tại Trung bộ. Ngày 15-8, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, khu vực phía Đông của các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Ngày 16-8, nắng nóng mở rộng về phía Bắc của Trung bộ, xảy ra tại khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Theo cơ quan khí tượng - thủy văn, nắng nóng diện rộng tại các khu vực nêu trên có khả năng kéo dài đến ngày 18-8.

Các ổ mây dông phát triển ở phía Bắc TPHCM lúc 14 đến 15 giờ ngày 14-8. Ảnh chụp lại màn hình theo dõi radar thời tiết của Cục Khí tượng - Thủy văn. Lúc 16 giờ 50 phút, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ thông tin, quan trắc qua ảnh radar thời tiết cho thấy, mây dông đang phát triển mạnh tại khu vực phía Bắc TPHCM. Trong khoảng 1 giờ tới, các khối mây dông này di chuyển theo hướng Tây Nam - Đông Bắc và ra khỏi địa phận TPHCM. Tuy nhiên, vùng mây dông ở khu vực Tây Ninh (thuộc phía Tây Nam) đang di chuyển lên phía Nam TPHCM và tiếp tục gây mưa dông. Người dân tại khu vực này cần chủ động đề phòng mưa dông khi di chuyển trong giờ tan tầm. Các khu vực khác của TPHCM tạm thời ít mưa. Tuy nhiên, do mây dông có thể phát triển nhanh, người dân cần theo dõi diễn biến thời tiết, nhất là khi di chuyển ngoài trời.

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