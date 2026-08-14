Cần Thơ: Phòng trọ trước năm học mới khan hiếm, giá cao

Trước thềm năm học 2026-2027, nhu cầu thuê phòng trọ tại Cần Thơ tăng cao, đặc biệt ở khu vực trung tâm. Nhiều phụ huynh tìm đến các khu trọ từ sớm nhưng vẫn khó tìm được phòng phù hợp, trong khi giá thuê có xu hướng tăng.

Ngày 14-8, theo ghi nhận của PV Báo SGGP, dù năm học mới chưa bắt đầu, nhiều phụ huynh đã từ các địa phương lên Cần Thơ tìm phòng trọ cho con chuẩn bị nhập học.

Những ngày qua, có nhiều phụ huynh tìm đến trung tâm TP Cần Thơ để thuê trọ cho con

Chị Trần Thanh Huyền cho biết, gia đình chạy hơn 80km đến trung tâm Cần Thơ để tìm phòng trọ cho con vào đại học. Tuy nhiên, sau khi ghé 3 nơi cho thuê tại khu vực trung tâm, gia đình đều nhận được thông báo hết phòng. Một số chủ trọ cho biết nếu tìm ở khu vực cách trung tâm khoảng 6-10km thì cơ hội còn phòng sẽ cao hơn, nhưng gia đình chị Huyền lo ngại việc đi lại, học tập của con sẽ bất tiện.

Theo ghi nhận, tại một số khu vực trung tâm Cần Thơ như Ninh Kiều, Cái Khế, Tân An, An Bình..., nhiều khu trọ đã treo biển “hết phòng”.

Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, chủ một khu trọ tại Cần Thơ, cho biết thời điểm này rất khó tìm phòng ở khu vực trung tâm. Đáng chú ý, nhiều phòng có chất lượng chưa cao nhưng giá thuê vẫn khá cao do nhu cầu tăng mạnh trước năm học mới.

Theo chị Kim Ngọc, nhiều tân sinh viên đã được gia đình đặt phòng ngay sau khi biết kết quả trúng tuyển. Nếu chấp nhận thuê ở xa trung tâm, phụ huynh sẽ có thêm lựa chọn về chất lượng và giá cả.

Người thuê trọ đi xem phòng

Qua khảo sát, giá phòng trọ tại Cần Thơ hiện khoảng 1,5-2 triệu đồng/phòng đối với những phòng diện tích nhỏ, đã xuống cấp. Phòng mới, rộng khoảng 15-20m², sạch sẽ nhưng chưa có nội thất có giá khoảng 2-3 triệu đồng/phòng.

Đối với phòng lớn, mini house được trang bị nội thất cơ bản như bếp, máy lạnh, máy giặt..., giá thuê từ 3-5 triệu đồng/căn, thậm chí cao hơn.

Không chỉ tại các khu trọ, thị trường cho thuê phòng trên các diễn đàn mạng xã hội tại Cần Thơ cũng khá sôi động. Nhiều bài đăng tìm người thuê, giới thiệu phòng trọ nhận được sự quan tâm của phụ huynh và sinh viên.

Anh Trần Văn Thịnh, một môi giới cho thuê trọ, cho biết khu vực trung tâm hiện chỉ còn lác đác một số phòng, trong khi các khu vực vùng ven còn khá nhiều lựa chọn với giá dễ chấp nhận hơn.

Theo anh Thịnh, thời gian qua nhiều người tận dụng quỹ đất chưa sử dụng để xây phòng trọ, tạo thêm nguồn cung và tăng thu nhập. Tuy nhiên, khoảng 4-5 năm gần đây, giá thuê phòng trọ tại Cần Thơ tăng liên tục, khoảng 10-20%/năm tùy khu vực.

Với mức giá hiện nay, mỗi sinh viên tiết kiệm chi tiêu cũng phải cần khoảng 5 triệu đồng/tháng cho tiền thuê trọ, ăn uống và các chi phí sinh hoạt.

TUẤN QUANG