Ký kết hợp tác mạng lưới đào tạo tài năng công nghệ 4.0 về AI và công nghiệp bán dẫn miền Trung

Chiều 3-10, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng tổ chức ký kết hợp tác Mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 lĩnh vực “Trí tuệ nhân tạo” (AI) và “Công nghiệp bán dẫn” tại miền Trung.

Các trường đại học tham gia ký kết hợp tác. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Mạng lưới này nằm trong số 13 mạng lưới trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 được Bộ GD-ĐT công bố ngày 8-8-2025 tại TPHCM.

Việc hình thành mạng lưới nhằm chuyển từ mô hình phát triển đơn lẻ sang hợp tác đa chiều giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng hệ sinh thái giáo dục - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo năng động, đồng bộ.

Thảo luận về mạng lưới. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Thực hiện Quyết định 374/QĐ-TTg ngày 21-2-2025 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 3438/BGDĐT-KHCNTT ngày 27-6-2025, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng được giao nhiệm vụ dẫn dắt mạng lưới AI và công nghiệp bán dẫn tại miền Trung.

Tại đây, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng ký kết với Sở KH-CN TP Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Trường Đại học Quốc tế - ĐHQG TPHCM, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, Trường Đại học Nha Trang, Trường Bách khoa - Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt – Hàn - Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Việt Đức, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế.

Song song đó, có 8 đơn vị doanh nghiệp tham gia ký kết mạng lưới.

Các thành viên là doanh nghiệp ký kết hợp tác. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Mục tiêu của mạng lưới là chuẩn hóa chương trình đào tạo, chia sẻ tài nguyên, mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút nhân tài và tăng cường hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ.

Đây là bước đi quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI và bán dẫn – những ngành mũi nhọn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, địa phương xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những trụ cột chiến lược phát triển theo Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị. Trong đó, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ bán dẫn được coi là hai lĩnh vực then chốt, tạo động lực nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Đà Nẵng.

XUÂN QUỲNH