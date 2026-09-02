Lá cờ Tổ quốc 2.025m² tại lễ chào cờ mừng Quốc khánh ở Cà Mau

Điểm nhấn của buổi lễ là lá cờ Tổ quốc bằng vải rộng 2.025m², nặng khoảng 320kg, do Công ty Cổ phần đầu tư XNK TMDV SG Chiến Thắng thiết kế, thực hiện.
Lá cờ đang trong Hành trình Xuyên Việt 2025-2027, từng xuất hiện tại Lễ hội Làng Sen (Nghệ An) nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại Hà Nội dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; đồng thời sẽ tiếp tục đến các địa danh lịch sử, thiêng liêng trên cả nước.
Theo kế hoạch, cuối năm 2027, sau khi kết thúc hành trình, lá cờ sẽ được trao tặng tỉnh Cà Mau, trưng bày tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau phục vụ người dân và du khách.
Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đề nghị xác lập kỷ lục “Lá cờ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam” với diện tích 2.025m², trao tặng UBND tỉnh Cà Mau.