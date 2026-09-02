Xã hội

Lá cờ Tổ quốc 2.025m² tại lễ chào cờ mừng Quốc khánh ở Cà Mau

SGGPO

Sáng 2-9, tại Cột cờ Hà Nội - Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ chào cờ, thượng cờ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9, với gần 1.500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, học sinh và người dân tham dự.

Lễ chào cờ và Lễ thượng cờ tại Cột cờ Hà Nội - Mũi Cà Mau chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2-9
Lễ chào cờ và Lễ thượng cờ tại Cột cờ Hà Nội - Mũi Cà Mau chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2-9

Điểm nhấn của buổi lễ là lá cờ Tổ quốc bằng vải rộng 2.025m², nặng khoảng 320kg, do Công ty Cổ phần đầu tư XNK TMDV SG Chiến Thắng thiết kế, thực hiện.

2aOboQvlWfG0yUoDnfqJC2FWeFyyiF8dNttEhZVA.jpg
Các đại biểu trang nghiêm thực hiện nghi thức Lễ chào cờ và Lễ thượng cờ

Lá cờ đang trong Hành trình Xuyên Việt 2025-2027, từng xuất hiện tại Lễ hội Làng Sen (Nghệ An) nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại Hà Nội dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; đồng thời sẽ tiếp tục đến các địa danh lịch sử, thiêng liêng trên cả nước.

2aOboQvlWfIRnRBj0Y29Wvs0UHcdN0rCZQIP8d1M.jpg
Hình ảnh “Lá cờ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam” tại Mũi Cà Mau

Theo kế hoạch, cuối năm 2027, sau khi kết thúc hành trình, lá cờ sẽ được trao tặng tỉnh Cà Mau, trưng bày tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau phục vụ người dân và du khách.

2aOboQvlWfJ4iaFn3s1D2KHUPufYthSZe5wUjnma.jpg
Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Bằng Kỷ lục “Lá cờ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam” cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng (giữa)

Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đề nghị xác lập kỷ lục “Lá cờ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam” với diện tích 2.025m², trao tặng UBND tỉnh Cà Mau.

Tin liên quan
TẤN THÁI

Từ khóa

Cà Mau Ngày Quốc khánh 2-9 Lễ chào cờ tại Cột cờ Hà Nội Mũi Cà Mau với Lá cờ Tổ quốc lớn nhất

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn