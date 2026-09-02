Lá cờ Tổ quốc 2.025m² tại lễ chào cờ mừng Quốc khánh ở Cà Mau

Sáng 2-9, tại Cột cờ Hà Nội - Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ chào cờ, thượng cờ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9, với gần 1.500 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, học sinh và người dân tham dự.

Lễ chào cờ và Lễ thượng cờ tại Cột cờ Hà Nội - Mũi Cà Mau chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2-9

Điểm nhấn của buổi lễ là lá cờ Tổ quốc bằng vải rộng 2.025m², nặng khoảng 320kg, do Công ty Cổ phần đầu tư XNK TMDV SG Chiến Thắng thiết kế, thực hiện.

Các đại biểu trang nghiêm thực hiện nghi thức Lễ chào cờ và Lễ thượng cờ

Lá cờ đang trong Hành trình Xuyên Việt 2025-2027, từng xuất hiện tại Lễ hội Làng Sen (Nghệ An) nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tại Hà Nội dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; đồng thời sẽ tiếp tục đến các địa danh lịch sử, thiêng liêng trên cả nước.

Hình ảnh “Lá cờ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam” tại Mũi Cà Mau

Theo kế hoạch, cuối năm 2027, sau khi kết thúc hành trình, lá cờ sẽ được trao tặng tỉnh Cà Mau, trưng bày tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau phục vụ người dân và du khách.

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao Bằng Kỷ lục “Lá cờ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam” cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng (giữa)

Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đề nghị xác lập kỷ lục “Lá cờ Tổ quốc bằng vải lớn nhất Việt Nam” với diện tích 2.025m², trao tặng UBND tỉnh Cà Mau.

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