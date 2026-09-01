Dòng xe nối đuôi về TPHCM sớm để né kẹt xe ngày cuối lễ

Chiều 1-9, ghi nhận của phóng viên tại nút giao quốc lộ 51 và đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây (TP Đồng Nai), lượng phương tiện lưu thông khá đông, nối đuôi nhau theo hướng về TPHCM.

Phương tiện nối đuôi nhau trên đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hướng về TPHCM. Thực hiện: PHÚ NGÂN

Theo tìm hiểu của phóng viên, tuy chưa hết kỳ nghỉ lễ 2-9 nhưng do ngại kẹt xe trên tuyến cao tốc này, nhiều gia đình chọn trở lại TPHCM sớm.

Một số tài xế cho biết, phương tiện bắt đầu đông từ khu vực cao tốc qua Dầu Giây (TP Đồng Nai), có thời điểm ùn ứ cục bộ. Lực lượng Cảnh sát giao thông liên tục tuần tra, kiểm soát và điều tiết giao thông, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Dòng xe nối đuôi nhau từ nút giao Long Thành (TP Đồng Nai) về nút giao đường cao tốc với quốc lộ 51 chiều 1-9. Ảnh: PHÚ NGÂN

Trên quốc lộ 51, đoạn qua phường Long Thành (TP Đồng Nai), lượng phương tiện từ khu vực Vũng Tàu di chuyển về hướng Đồng Nai và TPHCM cũng tăng cao.

Tại các nút giao và điểm giao từ đường dẫn vào cao tốc, dòng xe nối đuôi nhau, ùn ứ cục bộ.

Lực lượng chức năng đang tăng cường tuần tra, phân luồng nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông tại các tuyến cửa ngõ.

Phương tiện nối đuôi nhau trên quốc lộ 51 đoạn qua phường Long Thành, TP Đồng Nai hướng về TPHCM. Thực hiện: PHÚ NGÂN

Ngoài ra, nhiều người dân và du khách bắt đầu trở về TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam sớm nhằm tránh kẹt xe.

Ghi nhận thêm trên các đoạn tuyến cao tốc từ Khánh Hòa đến khu vực cuối tỉnh Lâm Đồng, lượng phương tiện lưu thông khá đông. Mặc dù vậy, các phương tiện đảm bảo khoảng cách, di chuyển ổn định khiến tuyến đường thông thoáng.

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (thuộc Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, lưu lượng phương tiện trên tuyến đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng về TPHCM đang rất lớn, đặc biệt đoạn từ nút giao với quốc lộ 51.

"Việc người dân chủ động kết thúc kỳ nghỉ lễ, quay lại TPHCM và các tỉnh thành phía Nam sớm sẽ giúp giảm áp lực giao thông trong ngày 2-9, ngày cuối của kỳ nghỉ", đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 nói.

Theo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, lực lượng chức năng đã được bố trí trên các tuyến, chủ động điều tiết, phân luồng giao thông. Để bảo đảm an toàn giao thông, tài xế cần giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát phương tiện phía trước; hạn chế chuyển làn, đi đúng phần đường, làn đường và không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp. Nhằm giảm tải cho tuyến cao tốc, người dân có thể chủ động lựa chọn quốc lộ 1 hoặc quốc lộ 51 để di chuyển về TPHCM. Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 sẽ điều tiết, đóng, mở linh hoạt lối vào cao tốc tại nút giao quốc lộ 51, tùy tình hình thực tế.

Du khách xếp hàng dài tại bến tàu du lịch Nha Trang để đi tham quan Vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: TIẾN THẮNG

Chiều 1-9, Sở VH-TT-DL tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong dịp lễ 2-9, địa phương ước đón 1.249 triệu lượt khách, trong đó 357.000 lượt khách lưu trú và 892.000 lượt khách tham quan. Công suất phòng bình quân toàn tỉnh đạt khoảng 86%; riêng các khu nghỉ dưỡng ven biển và các đảo đạt trên 90%, nhiều cơ sở kín phòng. Dịp này, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh khai thác khoảng 813 chuyến bay, phục vụ 159.665 lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, có 416 chuyến bay quốc tế với hơn 93.000 lượt khách, 397 chuyến bay nội địa kết nối Hà Nội, TPHCM.

PHÚ NGÂN - TIẾN THẮNG