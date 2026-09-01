Nhà giàn DK1/7 cấp cứu ngư dân bị tai nạn trên biển

Tối 1-9, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân, cho biết Nhà giàn DK1/7 đã hỗ trợ cấp cứu 2 ngư dân bị tai nạn khi đang đánh bắt trên biển, trong đó 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Tàu cá có ngư dân gặp nạn

Sáng cùng ngày, Nhà giàn DK1/7 nhận tín hiệu từ tàu cá BĐ95356TS đề nghị hỗ trợ cấp cứu ngư dân bị nạn trên biển. Nhận tin, chỉ huy nhà giàn báo cáo Sở Chỉ huy Vùng 2 Hải quân và Tiểu đoàn DK1, đồng thời cử lực lượng khẩn trương hỗ trợ.

Tổ công tác gồm quân y, cán bộ, chiến sĩ xuống tàu cá thăm khám cho nạn nhân. Qua đó, xác định ngư dân T.V.T. (sinh năm 1977, quê tỉnh Gia Lai) đã tử vong khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, do chấn thương nặng vùng đầu. Ngư dân N.V.H. (sinh năm 1974, quê Gia Lai) bị dập vùng đầu trái, vết thương rộng khoảng 8cm, còn tỉnh táo.

Đưa ngư dân lên nhà giàn và sơ cấp cứu kịp thời

2 ngư dân gặp nạn đi trên tàu cá BĐ98090TS do ông T. (sinh năm 1973, quê tỉnh Gia Lai) làm chủ. Tàu xuất bến ngày 21-7, trên tàu có 14 ngư dân.

Theo chủ tàu, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 1-9, trong lúc thu lưới, cào lưới bị bứt, gây tai nạn khiến ông T.V.T. bất tỉnh và ông N.V.H. bị thương. 2 ngư dân này được chuyển sang tàu BĐ95356TS để đưa về Nhà giàn DK1/7 nhờ hỗ trợ.

Khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày, sau khi được tổ công tác sơ cứu, ngư dân N.V.H. tỉnh táo, huyết áp 100/65mmHg, mạch 55 lần/phút. Quân y nhà giàn đã cấp thuốc, hướng dẫn cách sử dụng và đưa ngư dân trở lại tàu cá BĐ95356TS an toàn.

Nhà giàn DK1/7 cũng hướng dẫn tàu cá đưa ngư dân bị thương về bờ, tiếp tục điều trị, đồng thời tổ chức an táng cho ngư dân tử vong.

MẠNH THẮNG