Tháng 9: Nam bộ thiếu mưa do ảnh hưởng El Nino, TPHCM sẽ nóng hơn

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ và Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cùng nhận định thời tiết Nam bộ trong tháng 9 có xu hướng nóng hơn và ít mưa hơn trung bình nhiều năm, do El Nino tiếp tục gia tăng cường độ.

Theo dự báo trong tháng 9, Nam bộ ít mưa. Ảnh minh họa có sử dụng AI

Ngày 1-9, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ dự báo, trong tháng 9, nhiệt độ trung bình trên toàn khu vực Nam bộ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1-2 độ C. Khu vực Đồng Nai và Cà Mau có mức tăng cao hơn so với mặt bằng chung của khu vực.

Tại TPHCM, nhiệt độ trung bình tháng 9 năm nay cao hơn trung bình nhiều năm (cùng kỳ) khoảng 1-1,5 độ C. Riêng khu vực phía Tây Bắc TPHCM có thể cao hơn 1,5-2 độ C.

Cùng với nền nhiệt tăng, lượng mưa tại Nam bộ trong tháng 9 thấp hơn trung bình nhiều năm. Tại Đồng Nai và Cà Mau, lượng mưa có thể thiếu hụt khoảng 50-70mm, tương đương 10-20%.

Tại TPHCM, lượng mưa phổ biến thiếu hụt 10-50mm. Riêng khu vực trung tâm và phía Bắc TPHCM có thể thiếu hụt 60-80mm.

Dù tổng lượng mưa cả tháng có xu hướng giảm, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ nhận định mưa lớn vẫn có khả năng xuất hiện trong khoảng 15 ngày đầu tháng 9.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng nhận định trong tháng 9, lượng mưa tại Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có thể thấp hơn trung bình nhiều năm 20-40%.

Khu vực Nam bộ có lượng mưa thấp hơn khoảng 5-15%.

Trong khi khu vực cao nguyên Trung bộ có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-20%, các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm.

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