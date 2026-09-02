Bão số 5 chưa vào đất liền nhưng gây nắng nóng ở Bắc bộ, Trung bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, lúc 4 giờ ngày 2-9, bão số 5 ở vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Đông Bắc khoảng 15km/giờ.

Vị trí tâm bão số 5 sáng 2-9 và dự báo sẽ đổi hướng từ ngày 3-9. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Trong 24 giờ tới, bão tiếp tục đi theo hướng Đông Bắc và duy trì cường độ cấp 8, giật cấp 10. Từ sáng 3-9, bão có thể đổi hướng Tây Tây Bắc, sau đó chuyển Tây Tây Nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Dù không đi vào đất liền Việt Nam, nhưng hoàn lưu bão đang tác động đến thời tiết Bắc bộ và Trung bộ, gây nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày 2-9, Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có nắng nóng, có nơi gay gắt; nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm thấp nhất 40%-45%.

Ngày 3-9, nắng nóng mở rộng từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm thấp nhất phổ biến 50%-55%. Nắng nóng ở Trung bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4-9.

Tại Bắc bộ, nắng nóng xảy ra cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

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