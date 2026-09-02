THƯ BAN BIÊN TẬP

Mùa thu năm nay đến trong một thời khắc đặc biệt. Đất nước bước vào chặng đường mới sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với những đổi thay mạnh mẽ về thể chế, mô hình phát triển, hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Những công trình đang vươn dài, những vùng đất đang chuyển mình, những nguồn lực đang được khơi thông… cùng hướng đến hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng.

Giữa nhịp đi tới ấy, chúng ta dành một khoảng lặng cho những người đã nằm lại vì Tổ quốc. Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang tiếp tục hành trình đưa những người con trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Mỗi hài cốt được tìm thấy là một cuộc đoàn tụ; mỗi cái tên được gọi lên là một mảnh ký ức được hồi sinh. Đó chính là một biểu hiện của văn hóa Việt Nam - văn hóa của lòng biết ơn, của đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, của nghĩa tình không phai theo năm tháng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (2-9-1945)

81 năm kể từ mùa thu Độc lập năm 1945, Việt Nam hôm nay tự tin bước vào chặng đường mới với một vị thế mới, một khát vọng mới và một niềm tin mới.

Trong dòng chảy ấy, TPHCM vẫn là một thành phố của hành động và khát vọng. Thành phố đang mở rộng không gian phát triển, tăng tốc đầu tư hạ tầng, chuyển đổi số, khơi thông nguồn lực và chăm lo an sinh xã hội. Từ một đô thị hướng sông, TPHCM đang vươn ra biển lớn, mở rộng kết nối với khu vực và thế giới, từng bước khẳng định vị thế là một trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa của khu vực. Nhiều “khu đất vàng” được trả lại cho cộng đồng trong “hình hài” những công viên; những chính sách thiết thực, vì dân trong giáo dục, y tế, giao thông...; những nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn để người dân sống trên và ven kênh rạch có điều kiện tạo dựng cuộc sống mới… Tất cả cho thấy phía sau mục tiêu tăng trưởng luôn là một quyết tâm lớn hơn: nâng chất lượng sống và vun bồi niềm tin của người dân.

TPHCM đón Tết Độc lập bằng cờ hoa và bằng những công trình được khởi công, khánh thành; bằng nhịp sống của một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ. Đó là cách mừng lễ thiết thực của một thành phố hành động: làm những việc có ích cho hôm nay và kiến tạo những công trình cho ngày mai.

Tất cả những giá trị ấy được gửi gắm trong ấn phẩm “Từ ánh sáng độc lập đến khát vọng hùng cường” mà Báo Sài Gòn Giải Phóng trân trọng gửi đến quý bạn đọc.

Mỗi mùa thu về là một dịp để chúng ta nhìn lại lịch sử bằng niềm tự hào và cả trách nhiệm. Từ ánh sáng của mùa thu Độc lập năm 1945, Việt Nam đang bước vào một mùa thu của tự cường, của khát vọng vươn mình bằng chính sức mạnh nội sinh, để đến năm 2030 trở thành đất nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Một mùa thu mới sẽ đẹp hơn khi trong sắc cờ hôm nay, ta nhìn thấy bóng dáng của cha ông, nghe được tiếng gọi của nguồn cội và nhận ra trách nhiệm của chính mình với hôm nay và mai sau.

Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng