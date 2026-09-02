Xã, phường rộn ràng đón Tết Độc lập

Những ngày giáp Tết Độc lập (Quốc khánh 2-9), phố phường TPHCM rực rỡ cờ hoa, pano, băng rôn. Chính quyền nhiều xã, phường phát động tổng vệ sinh, chỉnh trang môi trường sống; khởi công, khánh thành nhiều công trình dân sinh, góp phần làm diện mạo đô thị thêm khang trang, hiện đại.

Đỏ rực đường cờ, sạch đẹp ngõ phố

Những ngày cuối tháng 8, tuyến đường Nguyễn Tư Nghiêm, phường Bình Trưng rực rỡ cờ đỏ. Tranh thủ buổi sáng, bà Nguyễn Thị Bình quét dọn khoảng đường trước nhà. Bà cho biết từ giữa tháng 8, địa phương đã vận động người dân cùng tổng vệ sinh, chỉnh trang khu vực trước nhà và treo cờ Tổ quốc để chào mừng Quốc khánh 2-9.

Người dân khu phố 5, phường Bình Trưng (TPHCM) treo cờ đón Tết Độc lập. Ảnh: TUYẾT NHI

Không khí chuẩn bị đón Tết Độc lập cũng hiện rõ tại các khu dân cư, trường học, công viên và trụ sở cơ quan, đơn vị. Các tuyến đường Nguyễn Hoàng, Lương Định Của, Nguyễn Duy Trinh, Hồ Thị Nhung, Nguyễn Tư Nghiêm, đường Song hành Cao tốc, đường Song hành Võ Nguyên Giáp… được trang trí mừng các ngày lễ lớn. Tại trụ sở Đảng ủy - UBND phường, khu vực Bia Rạch Chiếc và 36 khu phố, công tác trang trí được triển khai đồng bộ.

Theo UBND phường Bình Trưng, bên cạnh việc trang trí, cổ động trực quan, phường tổ chức đợt tổng vệ sinh môi trường tại 36 khu phố và các điểm phát sinh rác trên địa bàn.

Người dân cùng các lực lượng địa phương tham gia quét dọn, thu gom rác, làm sạch khu vực trước nhà. Những điểm rác tồn đọng, rác cồng kềnh được tập trung xử lý; hố ga, cống rãnh được khơi thông, cây cỏ được cắt tỉa, các khu vực có điều kiện được bổ sung mảng xanh; pano, băng rôn cũ, hết thời hạn, quảng cáo không phù hợp được rà soát, tháo dỡ.

Hòa chung không khí đón Tết Độc lập, phường Tân Uyên cũng đồng loạt thi công các công trình “Đường cờ Tổ quốc”. Trong đó, khu phố Uyên Hưng 1 treo 70 lá cờ dọc 1,5km tuyến đường Huỳnh Thị Chấu; khu phố Uyên Hưng 7 gây ấn tượng với 180 trụ cờ dọc 5,5km đường ĐT747.

Tại khu phố Tân Mỹ 2, công trình trải dài 3km trên đường ĐT746 với 274 cột cờ, trang bị 200 lá cờ và 2 bảng hiệu. Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Uyên đã phối hợp tổ chức 3 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu hút hơn 850 người tham gia dọn dẹp, phát quang, chỉnh trang cảnh quan và nhắc nhở hộ kinh doanh giữ gìn trật tự đô thị.

Anh Nguyễn Văn Trường (khu phố Uyên Hưng 1) tự hào chia sẻ: “Đi dưới đường cờ Tổ quốc, tôi rất xúc động. Chúng tôi cam kết sẽ giữ gìn vệ sinh, bảo vệ vỉa hè và kịp thời thay thế những lá cờ hư hỏng”.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Bí thư Đảng ủy phường Tân Uyên nhấn mạnh, các công trình “Đường cờ Tổ quốc” không chỉ tạo diện mạo khang trang mà còn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc. Mỗi lá cờ tung bay là một lời nhắc nhở cán bộ, đảng viên và nhân dân về truyền thống vẻ vang của dân tộc, từ đó thắt chặt tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng phường văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Niềm vui từ những công trình dân sinh

Tại xã Tân Vĩnh Lộc vừa khánh thành và đưa vào sử dụng Trường Tiểu học Lại Hùng Cường. Ngôi trường mới, khang trang, hiện đại, là môi trường học tập tốt hơn cho học sinh, đồng thời góp phần hoàn thiện diện mạo hạ tầng xã hội của địa phương.

Chị Phan Thị Cẩm, phụ huynh học sinh lớp 3/3, vui mừng khi con được học trong ngôi trường mới. Theo chị Cẩm, trường cũ gần chợ nên việc đưa đón con khá bất tiện. Nay được chuyển qua trường mới, không chỉ trường học rộng rãi, cơ sở vật chất khang trang mà đường đến trường cũng thuận tiện hơn.

Bà Hồ Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Vĩnh Lộc nhìn nhận, công trình Trường Tiểu học Lại Hùng Cường được hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp Quốc khánh 2-9 càng có ý nghĩa. Đây là công trình thể hiện sự quan tâm của thành phố và địa phương đối với giáo dục, là kết quả cụ thể của quá trình đầu tư, chỉnh trang và phát triển hạ tầng dân sinh trên địa bàn.

Tại xã Thái Mỹ, dự án tiêu thoát nước đường Phú Thuận (ấp Trung Lập Thượng) vừa được khởi công nhằm nâng cấp hạ tầng giao thông và hệ thống thoát nước đồng bộ. Theo UBND xã, nhiều năm qua, đoạn đường này thường xuyên ngập úng vào mùa mưa, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt và vận chuyển nông sản, hàng hóa của người dân.

UBND xã Thái Mỹ cho biết, công trình là niềm vui lớn, đáp ứng đúng mong mỏi bấy lâu của chính quyền và nhân dân. Với tổng chiều dài 792m, dự án sẽ thảm bê tông nhựa nóng mặt đường rộng 7m, trang bị đồng bộ mương thoát nước rộng 1m ở hai bên.

Khi hoàn thành, công trình không chỉ giải quyết triệt để bài toán ngập úng, đảm bảo vệ sinh môi trường mà còn nâng cao năng lực giao thông, giúp địa phương hoàn thiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Dịp Lễ Quốc khánh 2-9, phường Chánh Hiệp ra mắt công trình “Công viên muôn sắc hoa” trên đường Bùi Ngọc Thu, khu phố Hiệp An 8. Đây là không gian sinh hoạt, thư giãn lý tưởng, góp phần nâng cao chất lượng sống và xây dựng đô thị văn minh. Phường cũng phát động phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” năm 2026, đồng thời trao tặng cây xanh cho người dân và vận động mọi hộ gia đình, cơ quan chung tay trồng, chăm sóc hoa kiểng, giữ môi trường luôn sạch đẹp.

LÊ THOA - THU HƯỜNG - THẢO NGUYỄN