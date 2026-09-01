Lượng xe về Hà Nội tăng cao, CSGT cho xe đi ngược chiều trên cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân

Chiều 1-9, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, do lượng phương tiện về Hà Nội tăng cao nên đã áp dụng phương án điều tiết giao thông linh hoạt: tổ chức cho xe đi ngược chiều trên đường cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân, nhằm tránh ùn tắc giao thông.

Phương án phân luồng chi tiết

Phương án cho chạy ngược chiều trên đường cao tốc Cao Bồ - Pháp Vân ở đoạn từ Km259 đến Km211 cụ thể như sau:

Xe theo hướng các tỉnh phía Nam ra Hà Nội được CSGT hướng dẫn đi vào làn số 1 (sát dải phân cách giữa). Đến Km259, phương tiện chuyển sang chiều đường đối diện, chạy đến Km211 rồi nhập lại chiều đường bình thường.

Xe muốn ra tại các nút giao Liêm Sơn, Liêm Tuyền, Phú Thứ, Vực Vòng: Tiếp tục lưu thông trên chiều đường bình thường, đi ở làn số 2 hoặc làn số 3.

Xe hướng từ Hà Nội đến các tỉnh phía Nam: Khi đến nút giao Đại Xuyên (Km211) được hướng dẫn rời cao tốc, chuyển sang quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.

Trong thời gian phân luồng, lực lượng chức năng ngăn phương tiện vào đường cao tốc theo hướng tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và các tỉnh phía Nam tại: Km219 (Vực Vòng), Km227 (Phú Thứ - khu vực trạm dừng nghỉ), Km230 (Liêm Tuyền) và Km241 (Liêm Sơn).

80 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 4 ngày lễ

Cục Cảnh sát giao thông cũng thông tin, trong ngày 1-9, toàn quốc xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, 34 người bị thương. Tính chung 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc ghi nhận 163 vụ tai nạn giao thông, đều xảy ra trên tuyến đường bộ, làm chết 80 người.

Lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng cao hướng về Hà Nội. Clip: CỤC CSGT CUNG CẤP

Trong ngày 1-9, toàn quốc có hơn 20.000 trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng lập biên bản xử lý gần 16.000 trường hợp.

Trong đó, công an các địa phương phát hiện hơn 15.900 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý hơn 15.500 trường hợp, tạm giữ 78 xe ô tô và hơn 2.700 xe mô tô, tước gần 300 giấy phép lái xe và trừ điểm trên giấy phép lái xe gần 2.000 trường hợp.

Lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện hơn 2.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 3.400 trường hợp vi phạm về tốc độ…

Ngày 1-9, trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn không phát hiện trường hợp vi phạm quy định về giữ khoảng cách an toàn. Ảnh: CỤC CSGT CUNG CẤP

Trong ngày, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 tuần tra, kiểm soát cơ động trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, không ghi nhận phương tiện di chuyển liên tục trên làn 1 (làn dành riêng để vượt xe).

Bên cạnh đó, không phát hiện trường hợp vi phạm về quy định giữ khoảng cách an toàn trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế lái xe trên đường cao tốc. Ảnh: CỤC CSGT CUNG CẤP

Hà Nội giám sát giao thông bằng camera AI Cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, trước dự báo phương tiện di chuyển về Hà Nội tăng cao, đơn vị đã huy động 100% quân số và tăng cường lực lượng tại các tuyến huyết mạch, cửa ngõ ra vào thành phố, bến xe, nhà ga. CSGT Hà Nội cũng chủ động theo dõi lưu lượng, phân luồng từ sớm, từ xa, sẵn sàng xử lý ngay sự cố, không để phát sinh ùn tắc kéo dài. Ngoài ra, Công an TP Hà Nội sẽ khai thác hệ thống camera AI để giám sát tình hình giao thông theo thời gian thực, giúp phát hiện sớm điểm có nguy cơ ùn tắc để kịp thời xử lý.

ĐỖ TRUNG