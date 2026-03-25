Lâm Đồng: Nam thanh niên dùng hung khí chặn đầu, đập xe người khác

Chiều 25-3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp Lê Hoàng Thư (sinh năm 2004) vì hành vi đập phá xe ô tô của người khác.

Thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 20 phút cùng ngày, chị N.T.T.M (sinh năm 2008) thuê xe taxi về nhà mẹ ruột thì xảy ra mâu thuẫn với chồng là Lê Hoàng Thư (sinh năm 2004, trú tại ấp 12, xã An Lạc Thôn, TP Cần Thơ; hiện ở phường B’Lao, tỉnh Lâm đồng).

Sau khi xe ô tô mang biển kiểm soát 49H do anh N.T.L (sinh năm 2000, trú tại phường 3 Bảo Lộc) đón chị N.T.T.M đi trên quốc lộ 20 đoạn gần ngã Đại Bình, Lê Hoàng Thư điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 83A, ép xe mang biển kiểm soát 49H dừng lại giữa đường.

Hành vi đập phá của Lê Hoàng Thư xảy ra ngay trên quốc lộ 20

Xe ô tô bị đập vỡ 5 tấm kính chắn gió

Chưa dừng lại ở đó, Thư tiếp tục cầm cây gậy sắt đập liên tiếp nhiều lần vào xe ô tô mang biển kiểm soát 49H làm vỡ 5 tấm kính chắn gió. Vụ việc xảy ra giữa trưa, có nhiều người dân qua lại đã chứng kiến, ghi lại hành vi trên.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường

Lê Hoàng Thư bị cơ quan chức năng bắt giữ sau khi xảy ra vụ việc

Ngay sau khi nhận được tin báo về dấu hiệu hủy hoại tài sản, Công an phường B’Lao lập tức cử lực lượng tới hiện trường để xử lý vụ việc.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN