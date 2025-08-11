Hẹn nhưng bạn nhậu không đến, nam thanh niên đập phá 10 xe ô tô

Bực tức vì bạn nhậu hẹn nhưng không đến, lại sẵn có men rượu trong người, nam thanh niên ở tỉnh Lâm Đồng đã dùng gạch, đá đập phá hơn 10 chiếc xe ô tô đang đậu bên đường.

Sáng 11-8, Công an phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Quốc L. (sinh năm 2005, ngụ phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) để củng cố hồ sơ, đấu tranh để xử lý đối tượng về các hành vi “ Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo quy định.

Trước đó, tối 3-8, L. cùng 2 người bạn mới quen biết uống rượu tại khu vực cảng Phú Hài, phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng).

Nhiều chiếc xe ô tô bị đối tượng Nguyễn Quốc Long đập phá. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Sau cuộc nhậu, 2 người bạn hẹn L. tiếp tục đến khu vực Bệnh viện Tâm Phúc, phường Phan Thiết để nhậu tiếp. Tuy nhiên, khi L. đến khu vực như đã hẹn thì không thấy bạn nhậu đâu.

Đối tượng Nguyễn Quốc L. bị tạm giữ. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Bực tức vì bạn hẹn nhậu nhưng không đến và trong người đã có men rượu, L. dùng gạch, đá đập phá các xe ô tô đậu trên đường. Hậu quả, L. đã đập phá hơn 10 xe ô tô trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Phan Thiết.

NGUYỄN TIẾN