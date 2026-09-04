Phạt đến 200 triệu đồng nếu bán, cho thuê chỗ để ô tô trong chung cư trái quy định

Phạt đến 200 triệu đồng đối nếu bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong chung cư trái quy định. Ảnh minh họa

Trong đó, nghị định quy định mức phạt tiền 160-200 triệu đồng đối với một trong các hành vi như: xác định kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư không đúng quy định; không ghi hoặc ghi không đúng thông tin về tài khoản thanh toán để quản lý kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư theo quy định trong hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hoặc phần diện tích khác của nhà chung cư; bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong nhà chung cư không đúng quy định…

Nghị định cũng quy định mức phạt tiền 200-260 triệu đồng đối với một trong các hành vi như: không bố trí diện tích hoặc bố trí không đủ diện tích để làm nhà sinh hoạt cộng đồng, không gian sinh hoạt cộng đồng theo quy định; quản lý, sử dụng kinh phí quản lý vận hành không đúng quy định; không tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu theo quy định.

Bên cạnh đó, phạt tiền 260-300 triệu đồng đối với một trong các hành vi như: tự ý chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng phần sở hữu chung, sử dụng chung của nhà chung cư hoặc sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở; tự ý sử dụng phần diện tích và trang thiết bị thuộc quyền sở hữu chung, sử dụng chung không đúng quy định; thay đổi mục đích sử dụng phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư có mục đích sử dụng hỗn hợp mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; xác định diện tích căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư thuộc sở hữu riêng không đúng quy định…

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PHAN THẢO