Lâm Đồng: Phong trào “Bình dân học vụ số” không phân biệt thành phần xã hội

Ngày 14-8, UBND tỉnh Lâm Đồng phát động phong trào “Bình dân học vụ số” đến các cấp, ngành, người dân và kết nối trực tuyến đến 124 xã, phường, đặc khu trong tỉnh.

Chương trình nhằm “xóa mù công nghệ”, “xóa mù kỹ năng số”, “xóa mù thông tin” đưa tri thức số đến mọi tầng lớp nhân dân, từ cán bộ, công chức, chính quyền cấp cơ sở đến các hộ nông dân, ngư dân, tiểu thương, người lao động, doanh nhân…

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, “Bình dân học vụ số” không chỉ là một phong trào bề nổi mà là một yêu cầu tất yếu khách quan để thích ứng nhanh trong thời đại chuyển đổi số, thời đại công nghiệp 4.0, đó là hành trình khai phá tiềm năng, mở rộng cơ hội và vun bồi nội lực cho mỗi người dân.

Lễ phát động được truyền trực tiếp đến 124 xã, phường, đặc khu trong tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại buổi phát động, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh, cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở phải quán triệt, tìm hiểu và vào cuộc một cách đồng bộ, chủ động và quyết liệt đối với phong trào. Tổ chức các lớp phổ cập kỹ năng số phù hợp với từng đối tượng, từ cán bộ đến người dân, doanh nghiệp. Nhất là phổ cập đến toàn thể nhân dân, không phân biệt tuổi tác, thành phần xã hội…

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười phát động tại chương trình. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Nếu không quyết liệt hành động ngay hôm nay, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội bước vào nền kinh tế số, xã hội số. - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười -

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại buổi phát động, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã giới thiệu sổ tay “Bình dân học vụ số” tỉnh Lâm Đồng. Các đơn vị Viettel và Viễn thông Lâm Đồng cũng thiệu các nền tảng, hệ thống dùng chung phục vụ hoạt động của chính quyền 2 cấp tỉnh Lâm Đồng…

ĐOÀN KIÊN