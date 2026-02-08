Khánh Hòa: Triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu giữ 4 khẩu súng

Ngày 8-2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá nhóm mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời có hành vi tàng trữ vũ khí.

Một số khẩu súng và hung khí thu được tại nơi ở của Lê Trung Huy. Ảnh: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Trước đó, chiều 5-2, lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Trung Hiếu (41 tuổi, trú TP Hà Nội) khi đang nhận kiện hàng chứa 2 bịch nghi ma túy khay và thuốc lắc.

Khám xét ô tô của Hiếu, lực lượng chức năng thu giữ thêm 4 bịch nghi ma túy đá. Qua đấu tranh, đối tượng Hiếu thừa nhận toàn bộ số tang vật thu giữ đều là ma túy và đi nhận theo chỉ đạo của Lê Minh Dũng (38 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng).

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Dũng. Dũng khai, mua ma túy từ Trần Lê Quốc Duy (20 tuổi, trú xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa).

Sau đó, công an đưa Duy đến làm việc. Đối tượng thừa nhận vận chuyển ma túy và liên quan vụ nổ súng gây rối trật tự công cộng tại phường Bắc Cam Ranh cuối năm 2025.

Tiếp tục mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng thu giữ tại nhà Lê Trung Huy (43 tuổi, trú phường Cam Linh) 4 khẩu súng nghi vũ khí quân dụng, 2 viên đạn cùng nhiều hung khí như kiếm, dao, rìu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

HIẾU GIANG