Làm sách chữ nổi Braille cho trẻ khiếm thị

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế về sản xuất sách chữ nổi Braille đến từ Trung tâm Clovernook (Mỹ), Thư viện Quốc gia Philippines, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện các tổ chức/trường học đang hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ trẻ em có khuyết tật nhìn tại Việt Nam, cũng như các thư viện cộng đồng trong nước đang tổ chức hoạt động đọc sách chữ nổi Braille.

Hội thảo được tổ chức nhằm giúp người tham dự nắm vững kỹ thuật vận hành thiết bị sản xuất chữ nổi Braille và thiết bị in 3D, hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực sản xuất tài liệu học tập tiếp cận dành cho trẻ em có khuyết tật nhìn và mở rộng cơ hội tiếp cận học liệu tại Việt Nam.

Đông đảo đại diện từ các tổ chức, thư viện đang hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ trẻ em có khuyết tật nhìn tại Việt Nam tham dự hội thảo. Ảnh: HỒ SƠN

Tổ chức Room to Read có nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật trong phát triển ngôn ngữ như phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý thực hiện 4 video đọc truyện với ngôn ngữ ký hiệu dành cho các bạn nhỏ khuyết tật nghe và 6 video cùng nghe đọc truyện dành cho các bạn nhỏ có khuyết tật khác, phối hợp cùng ứng dụng điện thoại Onmic thực hiện 8 phim audio dựa trên nội dung sách tranh với âm thanh sống động, đa dạng dành cho các bạn nhỏ có khuyết tật nhìn. Toàn bộ các sản phẩm này đều đang được chia sẻ miễn phí trên trang web Thư viện mây Room to Read tại địa chỉ: https://literacycloud.org/.

HỒ SƠN