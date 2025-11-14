Văn hóa - Giải trí

Sách

Làm sách chữ nổi Braille cho trẻ khiếm thị

SGGPO

Ngày 14-11, tại TPHCM, tổ chức Room to Read Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Clovernook (Mỹ) tổ chức Hội thảo hướng dẫn kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm sản xuất sách chữ nổi Braille dành cho trẻ em khiếm thị.

Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia quốc tế về sản xuất sách chữ nổi Braille đến từ Trung tâm Clovernook (Mỹ), Thư viện Quốc gia Philippines, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện các tổ chức/trường học đang hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ trẻ em có khuyết tật nhìn tại Việt Nam, cũng như các thư viện cộng đồng trong nước đang tổ chức hoạt động đọc sách chữ nổi Braille.

Hội thảo được tổ chức nhằm giúp người tham dự nắm vững kỹ thuật vận hành thiết bị sản xuất chữ nổi Braille và thiết bị in 3D, hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực sản xuất tài liệu học tập tiếp cận dành cho trẻ em có khuyết tật nhìn và mở rộng cơ hội tiếp cận học liệu tại Việt Nam.

IMG_5920.jpg
Đông đảo đại diện từ các tổ chức, thư viện đang hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ trẻ em có khuyết tật nhìn tại Việt Nam tham dự hội thảo. Ảnh: HỒ SƠN

Tổ chức Room to Read có nhiều hoạt động hỗ trợ trẻ khuyết tật trong phát triển ngôn ngữ như phối hợp cùng Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Đinh Thiện Lý thực hiện 4 video đọc truyện với ngôn ngữ ký hiệu dành cho các bạn nhỏ khuyết tật nghe và 6 video cùng nghe đọc truyện dành cho các bạn nhỏ có khuyết tật khác, phối hợp cùng ứng dụng điện thoại Onmic thực hiện 8 phim audio dựa trên nội dung sách tranh với âm thanh sống động, đa dạng dành cho các bạn nhỏ có khuyết tật nhìn. Toàn bộ các sản phẩm này đều đang được chia sẻ miễn phí trên trang web Thư viện mây Room to Read tại địa chỉ: https://literacycloud.org/.

HỒ SƠN

Từ khóa

Braille Chữ nổi Tổ chức Room to Read Room To Read Khuyết tật Đọc truyện In ấn Năng lực sản xuất Học liệu

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn