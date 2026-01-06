Lấn chiếm, san lấp hẻm công cộng trái phép

Người dân hẻm 204 đường Tam Bình kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm vụ việc, buộc khôi phục nguyên trạng hẻm công cộng nhằm đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao thông cho cộng đồng dân cư.

Nhiều hộ dân sinh sống tại hẻm 204 đường Tam Bình, phường Tam Phú, TPHCM phản ánh tình trạng một hộ dân tại 204/8 tái diễn hành vi san lấp, lấn chiếm hẻm công cộng số 8, bất chấp trước đó đã bị cơ quan chức năng yêu cầu hoàn trả hiện trạng.

Ngày 31-12-2025, lợi dụng thời điểm nghỉ Tết Dương lịch, hộ dân đã tập kết vật tư, phương tiện máy móc tiến hành san lấp hẻm số 8. Ảnh: NGUYỄN HUY

Theo phản ánh của người dân, tối ngày 31-12-2025, lợi dụng thời điểm nghỉ Tết Dương lịch, một hộ dân đã tập kết vật tư, phương tiện máy móc tiến hành san lấp hẻm số 8, gây bức xúc hàng chục hộ dân sinh sống tại hẻm này. Đây được xác định là hành vi xây dựng, san lấp trên hành lang lộ giới hẻm công cộng không phép, lấn chiếm đất công, vi phạm trật tự đô thị.

Người dân cho biết, đây không phải lần đầu xảy ra vụ việc. Trước đó, vào ngày 18-6-2025, hộ dân trên tự ý phá hàng rào, đổ vật tư lấn hẻm, người dân đã phản ánh vụ việc lên UBND phường Tam Phú và Tổng đài 1022.

San lấp lấn hẻm. Ảnh: NGUYỄN HUY

Thời điểm đó, theo thông tin từ Phòng Giao thông Công chính TP Thủ Đức (trước đây), không có giấy phép nào được cấp cho việc thi công hẻm số 8.

Trung tâm Phát triển hạ tầng TP Thủ Đức (trước đây) xác định hẻm số 8 là hẻm công cộng, nếu cải tạo phải có kế hoạch, nguồn vốn và tổ chức thực hiện đồng bộ, không cho phép cá nhân tự ý thi công vì khu vực này có cao độ thấp, chưa có hệ thống thoát nước, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng toàn hẻm 204 và các khu vực lân cận.

Tại cuộc họp ngày 27-6-2025 giữa Trung tâm Phát triển hạ tầng TP Thủ Đức và UBND phường Tam Phú, các bên đã thống nhất yêu cầu hộ dân trên thanh thải vật tư, hoàn trả nguyên trạng hẻm, xây lại hàng rào đúng ranh đất.

Người dân khu vực hẻm 204 kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm vụ việc, buộc khôi phục nguyên trạng hẻm công cộng nhằm đảm bảo trật tự đô thị và an toàn giao thông cho cộng đồng dân cư.

QUỐC HÙNG