Phường Vũng Tàu thành lập 2 đơn vị sự nghiệp công lập

Tại buổi lễ, UBND phường Vũng Tàu công bố Quyết định thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và Trạm Y tế phường.

* Trung tâm Cung ứng dịch vụ công được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý các chợ phường Vũng Tàu. Trung tâm có chức năng cung cấp các dịch vụ cơ bản, gồm: Văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, đô thị… và các dịch vụ khác theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và Trạm Y tế phường. Ảnh: QUANG VŨ

* Trạm Y tế phường Vũng Tàu có chức năng cung cấp, thực hiện dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: phòng bệnh; khám bệnh, chữa bệnh; quản lý, nâng cao sức khỏe cộng đồng; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em; chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; bảo trợ xã hội; dân số; an toàn thực phẩm; dược; thiết bị y tế và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Các đơn vị thuộc phường Vũng Tàu nhận chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: QUANG VŨ

Dịp này, UBND phường Vũng Tàu đã giao chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2026 cho từng cơ quan, đơn vị, các đơn vị sự nghiệp và trường học trên địa bàn.

QUANG VŨ