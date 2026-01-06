Phường Vũng Tàu thành lập 2 đơn vị sự nghiệp công lập

Tại buổi lễ, UBND phường Vũng Tàu công bố Quyết định thành lập Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và Trạm Y tế phường.
* Trung tâm Cung ứng dịch vụ công được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch và Ban Quản lý các chợ phường Vũng Tàu. Trung tâm có chức năng cung cấp các dịch vụ cơ bản, gồm: Văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, môi trường, đô thị… và các dịch vụ khác theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
* Trạm Y tế phường Vũng Tàu có chức năng cung cấp, thực hiện dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật thuộc các lĩnh vực: phòng bệnh; khám bệnh, chữa bệnh; quản lý, nâng cao sức khỏe cộng đồng; bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em; chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật; bảo trợ xã hội; dân số; an toàn thực phẩm; dược; thiết bị y tế và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.
Dịp này, UBND phường Vũng Tàu đã giao chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2026 cho từng cơ quan, đơn vị, các đơn vị sự nghiệp và trường học trên địa bàn.