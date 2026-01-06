Lấy giấy gói lửa

- Đầu năm mới, đọc sách xưa gặp câu: “Làm quan như đống cỏ khô ở gần lửa”.

- Lạ hen, xưa giờ chỉ biết câu “Trai gái gần nhau như lửa gần rơm, không cháy cũng trèm trèm, trụa trụa”, chứ chưa biết câu trên!

- Người xưa nhắc chuyện làm quan nguy hiểm vậy chỉ để quan giữ mình thanh liêm, sơ ý chút là cỏ khô hóa tro ngay.

Tích xưa kể: Một người thích thú khi thấy trên sông xuôi ngược thuyền ghe. Người khác nói: Trôi tới trôi lui, xuôi ngược chỉ là thuyền danh lợi và nữ sắc là nhiều. Hóa ra, lửa đốt cỏ khô là lửa danh vọng, tiền tài và sắc dục.

- Lúc tay nhúng chàm, chắc các quan tham tưởng rằng lấy tay che được trời, che được mắt thế gian!

- Ờ, ờ, làm sao lấy giấy mà gói được lửa.

TƯ TÈO