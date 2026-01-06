UBND xã Long Hải bổ nhiệm cán bộ quản lý 2 đơn vị sự nghiệp mới thành lập

Ngày 6-1, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, UBND xã Long Hải quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Long Đất trực thuộc Sở Y tế TPHCM giữ chức vụ Giám đốc Trạm Y tế xã Long Hải, thời hạn giữ chức vụ đến hết ngày 14-11-2026.

Cùng với đó, tiếp nhận và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lộc Uyển, Trưởng Trạm Y tế xã Long Hải trực thuộc Sở Y tế TPHCM giữ chức vụ Phó Giám đốc Trạm Y tế xã Long Hải. Thời hạn giữ chức vụ đến hết ngày 31-12-2029. Hai quyết định có hiệu lực từ ngày 1-1-2026.

UBND xã Long Hải cũng công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Phượng, Trưởng Ban quản lý chợ và bến xe Long Hải, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Long Hải. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 1-1-2026.

Trước đó, ngày 31-12, UBND xã Long Hải đã tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã và Trạm Y tế xã.

KHÁNH CHI - NGUYỄN TUYỀN