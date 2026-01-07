Sức sống cơ sở

Ngưu tầm ngưu?

Sếp cậu chọn người hay thật! - Là sao?

- Cậu trưởng phòng nhân sự mới không có tài cũng chẳng có tầm có tâm.

- Tài? Tầm? Tâm? Tiêu chuẩn lựa chọn tinh hoa? Nhưng ổng đâu cần chọn tinh hoa

- Sao nghe ổng nói: xung quanh ổng toàn trí thức?

- Ôi bác ơi! Toàn sư sĩ cả nhưng không phải trí thức.

- Sư sĩ mà không trí thức thì là gì?

- Toàn trí... giả và trí... ngủ thôi!

- Nghĩa là?

- Trí thức có tài, tâm và tầm, thích sáng tạo lại hay phản biện và... kiến nghị lôi thôi. Ổng đâu cần những người như vậy!

- Thế, ổng cần gì?

- Ổng cần người tuân thủ, phục tùng, tung hô và làm theo. Những trí ngủ, lưỡi dẻo, lưng cong... thích thầy tớ lao xao

- Vậy là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã"...?

KIM MÔN

