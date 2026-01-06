Ra mắt hệ thống kiosk thông minh giúp người dân tự thực hiện sao y

Các kiosk được trang bị nhiều tính năng hiện đại như tra cứu thủ tục hành chính, lấy số thứ tự tự động, hướng dẫn hồ sơ, kết nối các dịch vụ số, góp phần tối ưu hóa quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục cho người dân.

Sáng 6-1, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức (TPHCM) đã ra mắt hệ thống kiosk thông minh hỗ trợ hành chính công phục vụ người dân tại phường, xã trên địa bàn TPHCM. Kiosk do một doanh nghiệp tài trợ, được trang bị tới 11 phường, xã thuộc thành phố.

11 phường, xã trên địa bàn TPHCM sẽ thí điểm sử dụng kiosk thông minh hỗ trợ hành chính công phục vụ người dân

Với ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), kiosk giúp tạo lập hồ sơ, tiếp nhận và xử lý bản sao số hồ sơ, tài liệu điện tử, góp phần chuyển từ xử lý thủ công sang xử lý số, giảm đáng kể sự phụ thuộc vào giấy tờ; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm thời gian chờ đợi của người dân.

Kiosk cũng giảm áp lực cho cán bộ cơ sở, hỗ trợ tự động hóa các khâu hướng dẫn, tra cứu, tiếp nhận hồ sơ, giúp cán bộ có thời gian tập trung nhiều hơn vào nhiệm vụ chuyên môn. Với kiosk này, chỉ chưa đầy 5 phút, người dân có thể hoàn thành việc sao y mà không cần đến sự hỗ trợ của cán bộ, công chức.

Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM đang đề xuất các quy trình về mặt pháp lý để các thủ tục được giải quyết từ kiosk đủ điều kiện pháp lý đưa vào sử dụng, phục vụ người dân trong thực hiện sao y giấy tờ.

Người dân thao tác trên kiosk

Để mô hình phát huy hiệu quả bền vững và có thể nhân rộng trên toàn thành phố, ông Nguyễn Trần Phú Thịnh, Phó Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số TPHCM đề nghị các đơn vị hoàn thiện, chuẩn hóa giải pháp.

Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM và các phường, xã thí điểm để đảm bảo vận hành ổn định, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu công dân, tuân thủ các quy định hiện hành.

Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM sẽ tiếp tục đồng hành, hoàn thiện mô hình nhằm hướng tới hình thành hệ sinh thái tiện ích số phục người dân ngay tại điểm hành chính công, tại các khu dân cư, chung cư.

PHƯƠNG UYÊN