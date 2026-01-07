Sức sống cơ sở

TPHCM tăng cường xử lý công trình lấn chiếm kênh, rạch

Trung tâm Quản lý đường thủy sẽ phối hợp với UBND phường xã thực hiện kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm sông, kênh, rạch có chức năng giao thông thủy.

Ngày 7-1, Sở Xây dựng TPHCM có văn bản gửi UBND các phường xã và Trung tâm Quản lý đường thủy về việc tăng cường công tác xử lý công trình xây dựng không phép trên hành lang an toàn bờ, san lấp lấn chiếm sông, kênh, rạch (có chức năng giao thông đường thủy) trên địa bàn thành phố. Việc chấn chỉnh này nhằm chủ động phòng chống, ứng phó sạt lở; đảm bảo tính mạng, tài sản của nhân dân sống ven sông, kênh, rạch.

ta-dinh-cu-h3-9398-3161.jpg
Bờ kênh Đôi, phường Chánh Hưng,TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sở Xây dựng cũng đề nghị UBND các phường xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các trường hợp xây dựng công trình không phép, trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn quản lý. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tích cực vận động nhân dân, doanh nghiệp tháo dỡ hoặc buộc tháo dỡ (cưỡng chế) đối với công trình xây dựng lấn chiếm không phép, trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Đường thủy phối hợp UBND phường xã có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp vi phạm lấn chiếm sông, kênh, rạch có chức năng giao thông thủy.

THANH HIỀN

