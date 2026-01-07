Tuổi trẻ Phú An (TPHCM) xung kích, sáng tạo vì cộng đồng

Đoàn phường Phú An triển khai nhiều hoạt động thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong chuyển đổi số và chăm lo an sinh xã hội.

Đây là những công trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đó là công trình “Hành trình Hồ Chí Minh - Bảo tàng số” gắn với Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Ủy ban MTTQ phường.

Công trình “Hành trình Hồ Chí Minh - Bảo tàng số”

Cụ thể, những hình ảnh, dấu ấn tiêu biểu trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Bác trưng bày tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được số hóa, tích hợp mã QR, giúp người xem dễ dàng tiếp cận video, tư liệu. Qua đó giúp đoàn viên, thanh niên và người dân tìm hiểu nội dung một cách sinh động và thuận tiện, lan tỏa sâu rộng giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn viên, thanh niên tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Với mô hình “Vườn ươm thanh niên”, từ những cây chuông vàng sẵn có, các bạn trẻ cùng chiết cành, ươm thành công 50 chậu cây giống. Hoạt động này giúp các bạn đoàn viên, thanh niên rèn luyện kỹ năng, phát huy tinh thần lao động, sáng tạo và tình nguyện.

Đoàn viên, thanh niên thực hiện “Vườn ươm thanh niên”

Chị Nguyễn Thị Phương Hoài, Bí thư Đoàn phường Phú An cho biết, đơn vị dự kiến phát động đợt chiết cành lần 2 vào ngày 25-1 với 96 cây, nhằm hưởng ứng phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Mô hình này được duy trì định kỳ hằng tháng để tạo nguồn cây xanh, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” trên địa bàn.

“Vườn ươm thanh niên” thực hiện tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường

Đoàn phường Phú An cũng trao tặng “Nhà nhân ái” cho 2 gia đình bà Nguyễn Thị Xuân (khu phố Tân An 6) và bà Nguyễn Thị Hiền (khu phố Bến Liễu), tổng kinh phí thực hiện sửa chữa hơn 100 triệu đồng. Cả 2 gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn, có con là đoàn viên, thanh niên đang theo học tại các trường đại học; nhà ở lại xuống cấp, chưa đảm bảo sinh hoạt.

Công trình sửa chữa “Nhà nhân ái” cho gia đình bà Nguyễn Thị Hiền

Xúc động trước sự quan tâm của lực lượng đoàn viên, thanh niên của phường, bà Nguyễn Thị Hiền bày rỏ: “Sự hỗ trợ này là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình tôi, giúp các con yên tâm học tập, rèn luyện và có thêm động lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”.

CẨM TUYẾT