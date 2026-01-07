Du thuyền bốc cháy trên sông Sài Gòn

Đến 17 giờ 10 phút, ngày 7-1, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương dập lửa vụ cháy du thuyền trên sông Sài Gòn, đoạn qua phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM).

Trước đó, khoảng 16 giờ 10 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát từ du thuyền trên nên đã báo cơ quan chức năng.

Clip du thuyền bốc cháy

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều phương tiện cùng lực lượng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy.

Lực lượng chức năng tiếp cận dập lửa. Ảnh: ĐỨC HUY

Trên sông, 4 canô chữa cháy áp sát du thuyền để phun nước dập lửa. Trên bờ, 5 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp tiếp cận, khống chế đám cháy.

Vị trí đám cháy cách cầu Sài Gòn khoảng 200m. Ảnh: ĐỨC HUY

Đến khoảng 17 giờ 30, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo thông tin ban đầu, du thuyền xảy ra hỏa hoạn được sử dụng để kinh doanh dịch vụ nhà hàng.

VĂN ANH - MẠNH THẮNG