Du thuyền bốc cháy trên sông Sài Gòn

Trước đó, khoảng 16 giờ 10 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng phát từ du thuyền trên nên đã báo cơ quan chức năng.
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07, Công an TPHCM) đã điều động nhiều phương tiện cùng lực lượng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường chữa cháy.
Trên sông, 4 canô chữa cháy áp sát du thuyền để phun nước dập lửa. Trên bờ, 5 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp tiếp cận, khống chế đám cháy.
Đến khoảng 17 giờ 30, đám cháy cơ bản được khống chế.
Theo thông tin ban đầu, du thuyền xảy ra hỏa hoạn được sử dụng để kinh doanh dịch vụ nhà hàng.