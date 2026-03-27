Gia Lai kích hoạt trục phát triển du lịch mới

Đánh thức lợi thế kép từ rừng và biển

Hội thảo do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Tập đoàn FLC và VTV8 tổ chức, mở đầu cho chuỗi hoạt động của Năm Du lịch quốc gia 2026 do Gia Lai đăng cai tổ chức. Đây cũng là diễn đàn quan trọng, ghi nhận các hiến kế nhằm xác lập hướng đi mới, kết nối biển và cao nguyên thành một trục phát triển thống nhất của Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho rằng, Gia Lai sở hữu cả rừng và biển. Hai hệ sinh thái này bổ trợ cho nhau, phù hợp xu hướng du lịch hiện đại khi du khách tìm kiếm những hành trình đa trải nghiệm. Theo ông, Gia Lai đang từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, từ Kỳ Co, Eo Gió đến không gian Pleiku với Biển Hồ T’Nưng, núi lửa Chư Đăng Ya, cùng các giá trị văn hóa như Bảo tàng Quang Trung và dấu ấn Hoàng đế Quang Trung... được kết nối thành hành trình liền mạch.

Biển Hồ Pleiku được ví như "đôi mắt xanh biếc" của phố núi

Tuy vậy, tài nguyên chỉ trở thành lợi thế khi được khai thác bằng tư duy sáng tạo và sự tham gia của doanh nghiệp. Những nhà đầu tư có tầm nhìn sẽ đóng vai trò dẫn dắt, tạo ra sản phẩm khác biệt. Sự thân thiện và chân thành của người dân địa phương là yếu tố tạo nên giá trị bền vững.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình, để Gia Lai trở thành điểm đến hàng đầu, cần thay đổi tư duy và chiến lược phát triển. Địa phương phải xác định rõ thị trường mục tiêu, phân khúc khách, hướng tới các dòng khách giá trị cao và bền vững. Sau sáp nhập, Gia Lai cần sớm triển khai quy hoạch du lịch bài bản, tầm nhìn dài hạn, xây dựng thương hiệu du lịch xanh, chất lượng cao, đồng thời định vị Gia Lai trên bản đồ du lịch khu vực.

Ông cũng đề xuất phát triển hoạt động mua sắm, nghiên cứu mô hình miễn thuế để tăng chi tiêu, cùng với đó là đầu tư sản phẩm đặc trưng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Phiên thảo luận chủ đề “Hàng không kích hoạt nền kinh tế xanh”

Từ góc nhìn doanh nghiệp, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn FLC cho rằng, vấn đề nằm ở cách kết nối và tổ chức sản phẩm. Trục biển và cao nguyên cần được định hình như một không gian phát triển hoàn chỉnh, nơi các yếu tố hạ tầng, dịch vụ và trải nghiệm được xây dựng đồng bộ.

Mở đường cho hệ sinh thái du lịch

Để hiện thực hóa trục phát triển này, kết nối hạ tầng, đặc biệt là hàng không, giữ vai trò then chốt. Ông Đào Xuân Hoạch, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh hạ tầng hàng không chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được phát triển đồng bộ và gắn chặt với hệ sinh thái sản phẩm du lịch địa phương. Việc nâng cấp sân bay Phù Cát cùng các tuyến kết nối liên vùng sẽ tạo điều kiện đón các chuyến bay charter ngay trong năm 2026 và tiến tới các đường bay thường lệ từ năm 2027. Bên cạnh đó, nhiều chính sách hỗ trợ như giảm phí cất hạ cánh, phí điều hành bay cho các hãng mở đường bay mới... góp phần khuyến khích doanh nghiệp hàng không mở rộng mạng bay đến khu vực.

Eo Gió Quy Nhơn - nơi được mệnh danh là điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam

Sau sáp nhập, Gia Lai sở hữu hai sân bay Phù Cát và Pleiku. Trong đó, Phù Cát được định hướng trở thành cửa ngõ quốc tế với công suất dự kiến đạt 5 triệu hành khách vào năm 2030 và 7 triệu vào năm 2050. Sân bay Pleiku cũng được đề xuất nâng cấp lên quy mô 4 đến 5 triệu khách mỗi năm. Hai sân bay được tính toán vận hành như một hệ thống liên kết, tạo mạng lưới kết nối linh hoạt giữa biển và cao nguyên, đồng thời mở ra khả năng khai thác các chuyến bay thuê chuyến để thu hút khách quốc tế.

PGS-TS Nguyễn Thiện Tống, chuyên gia trong lĩnh vực hàng không, đề xuất phát triển hàng không quy mô nhỏ với các loại máy bay dưới 19 chỗ. Mô hình này phù hợp với địa hình và nhu cầu trải nghiệm, cho phép khai thác linh hoạt nhiều đường bay. Đây cũng là cơ sở để phát triển các sản phẩm du lịch trên không như bay ngắm cảnh, khám phá núi lửa, biển hồ hay di tích từ trên cao.

PGS-TS Nguyễn Thiện Tống chia sẻ tại hội thảo

Vấn đề hạ tầng và thu hút đầu tư được xem là yếu tố quyết định. Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng cần chuẩn bị quỹ đất, hoàn thiện hạ tầng và cải thiện môi trường đầu tư. Những dự án quy mô lớn, triển khai bài bản sẽ đóng vai trò dẫn dắt, tạo chuẩn mực dịch vụ và lan tỏa sức hút cho toàn bộ hệ sinh thái du lịch.

Các chuyên gia cũng đề xuất khai thác sâu hơn giá trị văn hóa, lịch sử, tổ chức các sự kiện nghệ thuật, tận dụng di sản Chăm, phát triển sản phẩm dành cho thị trường quốc tế để mở rộng kết nối khu vực.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh nhận định: Gia Lai có đầy đủ vị thế và tiềm năng để trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của khu vực Bắc miền Trung và cả nước. Cần xác định đây là định hướng phát triển xuyên suốt, với hai trụ cột chính là Quy Nhơn và Pleiku, tập trung vào các sản phẩm nghỉ dưỡng biển cao cấp và du lịch văn hóa - sinh thái.

NGỌC QUANG- VĨNH XUÂN