Điểm sắc bằng bích họa cho đảo Bé - Lý Sơn

20 bức bích họa vừa mới hoàn thành tại đảo Bé (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và du khách về bảo vệ môi trường biển.

Hoạt động này nằm trong chương trình Born to be Wild (sinh ra để sống hoang dã) do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) tại Việt Nam phối hợp Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, Hội Nghề cá Quảng Ngãi và Công ty AkzoNobel Việt Nam tổ chức. Đây cũng là một phần của biên bản ghi nhớ hợp tác giữa IUCN và AkzoNobel Việt Nam nhằm tăng cường bảo vệ hệ sinh thái biển Việt Nam, thúc đẩy bảo tồn rùa biển và các loài sinh vật biển nói riêng.

Những ngày cuối tháng 3, đảo Bé đã khoác lên diện mạo mới thông qua chương trình Born to be Wild. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

20 bức bích họa trở thành điểm nhấn nổi bật tại đảo Bé, truyền tải sinh động thông điệp bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường biển, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và du khách.

Bức bích họa mang thông điệp bảo tồn rùa biển. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Hệ sinh thái biển Lý Sơn thông qua bức bích họa. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Đến với đặc khu Lý Sơn hôm nay, bên cạnh việc khám phá các điểm du lịch và chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, du khách còn có thêm một trải nghiệm mới tại đảo Bé, tham quan, check-in cùng những bức bích họa và tìm hiểu về công tác bảo tồn hệ sinh thái biển.

Chụp ảnh cùng với những bức bích họa. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Tường nhà được "khoác áo mới" bằng những bức tranh sinh động. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Chị Bùi Thị Thương (đảo Bé) cho biết, những bức tường được sơn mới, vẽ nên những hình ảnh sống động đã làm cho đảo Bé trở nên rực rỡ, tươi vui hơn, thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Song song với việc hoàn thiện các bích họa, hơn 17.000m² tường nhà, ngoại thất cho 83 hộ dân, Trường Mầm non và Tiểu học An Vĩnh (điểm đảo Bé) và công trình Lăng Ông, cũng được sơn mới, góp phần tạo diện mạo khang trang, hài hòa cho đảo Bé.

Tô điểm trên những bức tường nhà của người dân đảo Bé. Ảnh: ĐÌNH NHỰT

Ông Jake Brunner, Giám đốc IUCN khu vực hạ lưu Mê Kông nhấn mạnh, việc hợp tác với Công ty AkzoNobel Việt Nam lần này là minh chứng thuyết phục cho mô hình hợp tác đa bên (nhà nước, doanh nghiệp, cộng đồng, các tổ chức xã hội) và cam kết lâu dài trong bảo tồn biển.

Thông qua hoạt động lần này, công tác bảo tồn biển tại Lý Sơn nói riêng và các khu bảo tồn biển, vườn quốc gia trên cả nước nói chung sẽ đạt được những kết quả khả quan.

Không gian sống và các tác phẩm bích họa ví như "thước phim" thu nhỏ mang đến cho người dân, du khách một trải nghiệm tuyệt vời, cách tiếp cận sáng tạo, góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn rùa biển và hệ sinh thái biển cũng như giảm áp lực khai thác tài nguyên biển.

NGUYỄN TRANG - ĐÌNH NHỰT