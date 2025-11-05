Lan tỏa tinh thần 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường

Sáng 5-11, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường họp báo về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành nông nghiệp và môi trường (1945-2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.

Quang cảnh cuộc họp báo sáng 5-11. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, đánh dấu chặng đường 80 năm xây dựng, trưởng thành và cống hiến của ngành nông nghiệp và môi trường, đồng thời khẳng định vai trò chiến lược, trụ cột của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tài nguyên và môi trường trong sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: TÙNG ĐINH

Chủ trì cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến khẳng định, đây là dịp nhìn lại kết quả đạt được, cũng là cơ hội để cùng nhau bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển bền vững. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường trân trọng sự đồng hành của các cơ quan báo chí - những người luôn sát cánh cùng ngành trong mọi giai đoạn, từ tuyên truyền chủ trương, chính sách đến phản ánh đời sống thực tế.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng cho biết, hiện nay, toàn ngành đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển, vừa bảo đảm an ninh lương thực trong nước, vừa hướng mạnh ra xuất khẩu, đem lại thặng dư lớn cho nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, nông nghiệp Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa chưa khai thác hết. Việt Nam hướng đến mục tiêu đưa kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 100 tỷ USD vào năm 2030 và mục tiêu này hoàn toàn có thể thực hiện được.

Tại cuộc họp báo, ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, đã giới thiệu chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành nông nghiệp và môi trường (1945-2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.

Theo ông Nguyễn Xuân Ân, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngành nông nghiệp và môi trường (1945-2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, ngành vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất; đồng thời tuyên dương 30 hợp tác xã, 24 nông dân và chủ trang trại tiêu biểu cùng 57 tập thể và 151 cá nhân điển hình tiên tiến trong giai đoạn 2020-2025.

Tin liên quan Triển lãm 80 năm thành tựu nông nghiệp Việt Nam

PHÚC VĂN