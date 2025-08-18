Triển lãm 80 năm thành tựu nông nghiệp Việt Nam

Chiều 18-8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến đã chủ trì cuộc họp báo giới thiệu Triển lãm Ngành nông nghiệp và môi trường Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến phát biểu

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định, Việt Nam đã tạo nên bước ngoặt lịch sử: từ chỗ phải nhập khẩu 2-3 triệu tấn gạo, đến năm 1989 đã xuất khẩu lô gạo đầu tiên. Hiện nay, gạo, thủy sản, gỗ, chè, cà phê, trái cây… đã khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới. Chỉ riêng năm vừa qua, Việt Nam xuất khẩu hơn 9 triệu tấn gạo, đứng thứ 3 toàn cầu về thủy sản, đồng thời trở thành một trong những cường quốc xuất khẩu gỗ với kim ngạch gần 17 tỷ USD. Cây cà phê với diện tích khoảng 700.000ha đã đưa Việt Nam thành trung tâm cà phê hàng đầu thế giới...

Ông Nguyễn Minh Tiến giới thiệu về triển lãm thành tựu nông nghiệp Việt Nam

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam, triển lãm đặc biệt này sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm quốc gia, xã Đông Anh (TP Hà Nội) từ ngày 28-8 đến 5-9.

Triển lãm bố trí thành các không gian chuyên đề, tái hiện chặng đường khởi nguồn và phát triển của nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 1945-1986, tiến trình đổi mới và hội nhập 1986-2020, những thành tựu nổi bật trong giai đoạn 2020-2025, đồng thời mở rộng giao lưu quốc tế và hội nhập toàn cầu.

Cụ thể, triển lãm sẽ tái hiện chặng đường 80 năm của nông nghiệp Việt Nam qua nhiều lát cắt. Khách tham quan có thể thấy lại những hình ảnh, hiện vật và tư liệu về nền nông nghiệp thời kháng chiến, phong trào “gạo cho tiền tuyến”, hợp tác xã kiểu cũ và làng quê thời bao cấp. Từ đó, không gian trưng bày tiếp tục dẫn dắt đến những thành tựu của thời kỳ đổi mới và hội nhập, như chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển sản phẩm OCOP, nông nghiệp hữu cơ, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn.

Quang cảnh cuộc họp báo chiều nay 18-8. Ảnh: PHÚC HẬU

Đặc biệt, các gian hàng còn giới thiệu những sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam suốt nhiều thập kỷ như gạo, cà phê, trái cây, thủy sản, đồ gỗ… cùng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao và bền vững đang mở ra tầm nhìn cho tương lai nông nghiệp Việt Nam.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Minh Tiến cho biết thêm: “Để có cái nhìn trực quan hơn về thành tựu nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ đưa 28 cây cà phê từ Tây Nguyên ra trưng bày. Qua đó, khách tham quan không chỉ thấy rõ những năm qua, cà phê thực sự là cây tỷ đô của nông nghiệp Việt Nam (kim ngạch xuất khẩu cà phê năm 2024 là 5,5 tỷ USD) mà còn tận mắt chứng kiến những cành cà phê trĩu quả và được thưởng thức hương vị cà phê Việt ngay tại triển lãm”.

Song song với triển lãm thực địa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng tổ chức không gian triển lãm trực tuyến, kéo dài từ ngày 28-8-2025 đến 28-8-2026. Không gian số này ứng dụng công nghệ thực tế ảo, mô phỏng 3D và các giải pháp tương tác, nhằm giới thiệu chiều sâu lịch sử, thành tựu hiện tại và tầm nhìn tương lai của nông nghiệp Việt Nam.

Cùng thời điểm, từ ngày 28-8 đến 5-9, cũng tại Trung tâm Triển lãm quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường còn tổ chức triển lãm ngành nghề thủ công mỹ nghệ và sản phẩm OCOP.

Hưởng ứng chuỗi sự kiện này, TikTok Shop cùng Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Việt Nam sẽ triển khai chương trình “Tự hào nông sản Việt” từ ngày 25-8 đến 5-9. Giao lưu với các TikToker sẽ quảng bá về các thương hiệu nông sản Việt Nam tại triển lãm sắp tới Cụ thể, trên nền tảng TikTok sẽ diễn ra cuộc thi sáng tạo nội dung “Tự hào Nông sản Việt”, nơi các bạn trẻ có thể kể những câu chuyện về nông sản và thương hiệu quê hương theo cách riêng. Song song, 5 phiên livestream chuyên đề về OCOP, trái cây, thủ công mỹ nghệ, trà - cà phê và gạo sẽ được phát trực tiếp ngay tại triển lãm. Những buổi phát sóng kết hợp mua sắm với trải nghiệm văn hóa vùng miền, có sự tham gia của nhiều nhà sáng tạo nội dung, sẽ giúp lan tỏa rộng hơn các thương hiệu nông sản tới người tiêu dùng ở Việt Nam và thế giới. Người dùng có thể theo dõi và lan tỏa qua loạt hashtag #TuHaoNongSanViet, #TuHaoHangViet….

PHÚC HẬU