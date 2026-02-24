Y tế - Sức khỏe

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Chiều 24-2, đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Thông tin với đoàn, TS.BS Lê Ngọc Long, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương cho hay, bệnh viện đang từng bước tái cấu trúc dịch vụ y tế, hướng tới điều trị chuyên sâu, giảm chuyển tuyến, nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Năm 2025 đã thành lập Trạm Cấp cứu vệ tinh 115 ngay tại bệnh viện, giúp rút ngắn “thời gian vàng” trong cấp cứu ngoại viện, đồng thời thể hiện vai trò chủ động của bệnh viện trong mạng lưới cấp cứu khu vực.

IMG_7221.JPG
Đồng chí Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tặng hoa và quà chúc mừng Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

Ghi nhận những kết quả hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Việt Long đánh giá bệnh viện là một trong những điểm sáng của hệ thống y tế TPHCM, thực hiện thành công nhiều ca điều trị phức tạp, góp phần quan trọng vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân tại địa phương và khu vực.

Đồng chí Nguyễn Việt Long chúc Ban Giám đốc, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên bệnh viện năm mới an khang thịnh vượng, giàu sức khỏe, thành công tiếp nối, luôn yêu nghề, tận tâm, tận hiến cho nghề.

IMG_7230.JPG
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM chụp ảnh lưu niệm với Ban Giám đốc, đội ngũ y bác sĩ, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

* Trước đó, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã đến thăm, chúc mừng BS Văn Quang Tân, nguyên Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Dương.

Đồng chí Nguyễn Việt Long mong muốn BS Văn Quang Tân tiếp tục tham gia đóng góp cho tiến trình phát triển của ngành y tế TPHCM trong thời gian tới.

IMG_7206.JPG
Đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tặng hoa và quà chúc mừng BS Văn Quang Tân
CAO SƠN

