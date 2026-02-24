Lãnh đạo TPHCM thăm, chúc mừng các thầy thuốc tiêu biểu

Chiều 24-2, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc mừng các thầy thuốc có nhiều đóng góp cho sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy thăm, chúc mừng PGS-TS-BS Lê Chí Dũng, nguyên Trưởng khoa Bệnh học Cơ xương khớp, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM

Đến thăm PGS-TS-BS Lê Chí Dũng, nguyên Trưởng khoa Bệnh học Cơ xương khớp, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy trân trọng cảm ơn những đóng góp bền bỉ của PGS-TS-BS đối với ngành y tế TPHCM, đặc biệt trong lĩnh vực cơ xương khớp; đào tạo và phát triển chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ trẻ.

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy mong muốn, PGS-TS-BS Lê Chí Dũng tiếp tục đồng hành, truyền kinh nghiệm và tâm huyết cho thế hệ kế cận.

PGS-TS-BS Lê Chí Dũng có nhiều đóng góp trong xây dựng, phát triển chuyên khoa sâu về bệnh lý xương khớp tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM. Ông là người tiên phong kết hợp hai chuyên ngành Giải phẫu bệnh và Chấn thương chỉnh hình để chẩn đoán và điều trị các loại bướu xương, bướu phần mềm có độ ác tính cao. Ông đồng thời là người đặt nền móng cho chuyên ngành điều trị bướu xương – ung thư xương và nổi tiếng với các nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật bảo tồn cho bệnh nhân ung thư xương, giúp người bệnh giữ lại được tay chân thay vì phải đoạn chi như trước đây. Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy trò chuyện với PGS-TS-BS Lê Chí Dũng PGS-TS-BS Lê Chí Dũng đã biên soạn nhiều cuốn sách chuyên ngành và tài liệu giảng dạy giá trị, là người thầy đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ chấn thương chỉnh hình giỏi cho cả nước. Ông được phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, được trao tặng nhiều huân, huy chương cao quý cho những cống hiến không ngừng nghỉ trong sự nghiệp cứu người và đào tạo.

Đến thăm TS-BS Trương Thị Kim Dung, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy đánh giá cao những đóng góp quan trọng của TS-BS trong công tác quản lý, phát triển chuyên môn lĩnh vực truyền máu – huyết học, đặc biệt trong việc bảo đảm an toàn truyền máu, nâng cao năng lực xét nghiệm, điều trị các bệnh lý về máu cho người dân thành phố và khu vực phía Nam.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy thăm, chúc mừng TS-BS Trương Thị Kim Dung, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM

Đồng chí Trần Thị Diệu Thúy cho biết, thời gian qua, thành phố đã có nhiều chính sách ưu đãi cho ngành y tế, nhiều bệnh viện khang trang được đưa vào sử dụng phục vụ người dân.

Với mục tiêu thành trung tâm điều trị y khoa kỹ thuật cao, lãnh đạo TPHCM mong muốn TS-BS Trương Thị Kim Dung tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, đồng hành cùng ngành y tế TPHCM trong đào tạo, truyền lửa nghề cho thế hệ trẻ.

Nhân dịp đầu xuân mới, đồng chí Trần Thị Diệu Thúy thay mặt lãnh đạo thành phố chúc gia đình TS-BS Trương Thị Kim Dung mạnh khỏe, tiếp tục đóng góp cho ngành y tế thành phố.

TS-BS Trương Thị Kim Dung từng có nhiều năm giữ cương vị lãnh đạo, phụ trách các mảng quan trọng về chuyên môn và ngân hàng máu. Bà được biết đến là người có nhiều sáng kiến trong công tác vận động hiến máu tình nguyện, góp phần xây dựng nguồn máu an toàn, ổn định cho cấp cứu, điều trị tại TPHCM và các tỉnh phía Nam.

THÀNH SƠN