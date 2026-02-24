VNVC ký hợp đồng mua dây chuyền sản xuất vaccine công suất lớn từ Đức

Ngày 24-2, Công ty Vắc xin Việt Nam (VNVC) và Tập đoàn Syntegon (Đức) ký hợp đồng mua bán dây chuyền sản xuất vaccine công suất lớn, hiện đại từ Đức.

Toàn cảnh buổi ký kết

Theo thỏa thuận, Syntegon cung cấp cho VNVC dây chuyền ứng dụng công nghệ “No Touch Transfer”, sử dụng robot và buồng cách ly hoàn toàn (isolator) cùng các giải pháp kiểm soát quy trình nhằm tăng mức tự động hóa trong khu vực vô trùng. Quy trình từ cấp bao bì, chiết rót đến đóng gói do robot thực hiện. Dây chuyền có thể sản xuất 4 dạng thức vaccine gồm lọ dung dịch, lọ đông khô, xi lanh và bút tiêm; tốc độ chiết rót đạt hàng trăm lọ hoặc ống mỗi phút, khả năng chiết chính xác từ 0,1 ml đến 20 ml.

VNVC cho biết, dây chuyền này là nền tảng để vaccine sản xuất tại nhà máy đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng như EU-GMP, US-FDA, WHO-GMP…, qua đó mở rộng khả năng tham gia thị trường toàn cầu. Toàn bộ dây chuyền sẽ được thiết kế, sản xuất tại Đức sau khi ký hợp đồng, dự kiến lắp đặt từ tháng 8-2027 và vận hành vào cuối năm 2027.

Nhà máy Vắc xin và sinh phẩm VNVC với dây chuyền sản xuất vaccine hiện đại từ Đức

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS-TS-BS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá đây là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội để Việt Nam tiếp cận công nghệ sản xuất vaccine hiện đại.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương kỳ vọng hợp tác góp phần hình thành năng lực công nghệ vaccine trong nước, tạo điều kiện để đội ngũ chuyên gia tiếp cận và từng bước làm chủ công nghệ theo chuẩn quốc tế.

Trước đó, Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC được khởi công tháng 5-2025 tại Bến Lức, Tây Ninh, tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 2.500 tỷ đồng, công suất 100 triệu liều mỗi năm. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VNVC Ngô Chí Dũng cho biết mục tiêu của doanh nghiệp là sản xuất các loại vaccine ngay tại Việt Nam, góp phần giảm giá thành và bảo đảm an toàn cung ứng vaccine.

THÀNH AN