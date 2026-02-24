Y tế - Sức khỏe

Xuyên đêm vận chuyển trái tim từ Hà Nội về TPHCM cứu người

Rạng sáng 23-2 (mùng 7 Tết Bính Ngọ), Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thực hiện thành công ca ghép tim từ người hiến chết não, kịp thời cứu sống bệnh nhi 11 tuổi. 

Ngày 24-2, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết vừa thực hiện thành công ca ghép tim thứ 9 từ người hiến chết não. Ca ghép được thực hiện gấp rút, xuyên đêm, kịp thời cứu sống bệnh nhi suy tim giai đoạn cuối.

Video ca ghép tim xuyên Việt được thực hiện tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Trước đó, chiều 22-2, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM nhận thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia về một nguồn tim hiến phù hợp tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Quy trình tiếp nhận và ghép tim khẩn cấp được kích hoạt.

Chỉ trong hơn 1 giờ, phẫu thuật viên tim mạch, bác sĩ gây mê hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên đã tập trung đầy đủ. Ê-kíp lập tức di chuyển ra Hà Nội trên chuyến bay gần nhất.

Đến 3 giờ 45 phút sáng 23-2, trái tim hiến tặng được vận chuyển về TPHCM. Ngay sau đó, ca phẫu thuật ghép tim diễn ra khẩn trương với quy trình nghiêm ngặt.

Khoảng 4 giờ 45 phút ngày 23-2, nhịp đập đầu tiên của trái tim đã trở lại trong lồng ngực bệnh nhi 11 tuổi. Bước đầu, diễn tiến người nhận tim thuận lợi, huyết động ổn định.

GS TS BS. Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng ê kíp ghép tim cùng ê-kip tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ trong từng thao tác để thực hiện ca ghép tim cho bệnh nhi.jpg
Ca ghép tim diễn ra xuyên đêm và hoàn thành vào rạng sáng 23-2

GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, trưởng ê-kíp ghép tim cho biết, chỉ trong một tuần qua, bệnh viện đã thực hiện liên tiếp 2 ca ghép tim. Tính đến nay, bệnh viện đã thực hiện 214 ca ghép tạng, bao gồm 97 ca ghép thận, 108 ca ghép gan và 9 ca ghép tim.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ dẫn đường, bảo đảm quá trình vận chuyển tạng được diễn ra nhanh chóng và an toàn.jpg
Lực lượng CSGT TPHCM hỗ trợ vận chuyển trái tim hiến tặng về bệnh viện kịp thời
GIAO LINH

