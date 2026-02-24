Xây dựng đội ngũ trí thức y tế có tầm vóc khu vực và quốc tế

Chiều 24-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và giám đốc các bệnh viện Trung ương, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2.

Cùng dự cuộc gặp mặt có Phó Thủ tướng Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và lãnh đạo các bệnh viện t rung ương, chiều 24-2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại cuộc gặp mặt, các nhà khoa học, chuyên gia, y bác sĩ, cán bộ quản lý ngành y tế đề nghị Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục quan tâm phát triển ngành y, như: hoàn thiện thể chế lĩnh vực ghép tạng; nghiên cứu, sản xuất dược, vaccine; có chính sách đào tạo và đãi ngộ nhân lực ngành y; đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại trang bị cho các bệnh viện; đầu tư cho y tế cơ sở và công tác phòng bệnh…

Thủ tướng Phạm Minh Chính, các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng các chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và lãnh đạo các bệnh viện t rung ương, chiều 24-2. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi đến các đại biểu, nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản trị ngành y tế, đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng bày tỏ tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy thuốc, chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản trị và cán bộ, nhân viên ngành y tế vì những đóng góp to lớn, bền bỉ và thầm lặng cho sự nghiệp vô cùng vẻ vang là chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thủ tướng cho biết, Đảng, Nhà nước xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân.

Gần đây nhất, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bước sang kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với mục tiêu không ngừng nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam như Nghị quyết 72-NQ/TW đề ra, Thủ tướng đề nghị toàn ngành y tế, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học, thầy thuốc, y bác sĩ, nhà quản trị ngành y quán triệt 6 nội dung và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà đại diện các nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế và giám đốc các bệnh viện Trung ương, nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong đó, hàng đầu là nhiệm vụ xác định đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ y tế chính là một lực lượng quyết định để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các quyết sách chiến lược của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 57-NQ/TW và 72-NQ/TW) đi vào cuộc sống.

Cùng với đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và triển khai hiệu quả các quy định pháp luật về y tế; tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền, phát triển công nghiệp dược, công nghiệp y tế; sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm liên kết giữa các cấp chuyên môn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các chuyên gia, nhà khoa học tiêu biểu trong lĩnh vực y tế. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị xây dựng đội ngũ trí thức y tế có tầm vóc khu vực và quốc tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế đặc thù trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế, nhất là nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Thủ tướng tin tưởng, với sự tham gia chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và các thầy thuốc, y bác sĩ, ngành y tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển đột phá trong giai đoạn tới, chinh phục những đỉnh cao y học của thế giới và mang lại lợi ích cho mọi người dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, nhân dân được mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc.

Tin liên quan Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM thăm, chúc mừng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương

LÂM NGUYÊN