Lãnh đạo Công an TPHCM thăm, động viên chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ

Ngày 24-4, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM, đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi sức khỏe và động viên tinh thần hai đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ.

Hai đồng chí đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, gồm: Thượng úy Võ Thanh Bình và Binh nhất Lê Văn Kiên thuộc Đội PCCC và CNCH Khu vực 32, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng thăm hỏi, động viên các đồng chí bị thương khi làm nhiệm vụ

Tại bệnh viện, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng ghi nhận tinh thần dũng cảm của hai đồng chí khi tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Phó Giám đốc Công an TPHCM động viên hai đồng chí giữ vững tinh thần lạc quan, tích cực điều trị, sớm hồi phục sức khỏe, trở lại đơn vị công tác.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 18-4, Trung tâm thông tin chỉ huy 114, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM nhận được tin báo cháy tại một nhà xưởng gia công nệm, mút trên đường Tân Hiệp 17, phường Tân Hiệp.

Hiện trường vụ cháy

Đơn vị đã nhanh chóng điều động nhiều phương tiện và cán bộ, chiến sĩ Đội PCCC và CNCH Khu vực 32 đến hiện trường.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy, một thùng phuy chứa dung môi Acetol bên trong cơ sở phát nổ, văng trúng chất Acetol đang cháy vào người hai đồng chí, gây thương tích bỏng tại mặt, lưng, tay.

Mặc dù có mặc trang phục bảo hộ nhưng do dung môi chảy vào cổ áo, bên trong áo gây bỏng vùng lưng, mặt và tay đồng chí Bình; lửa táp vào mặt gây bỏng mặt đồng chí Kiên.



Ngay lập tức, các tổ chữa cháy khẩn trương dập lửa và sơ cứu tại chỗ, sau đó đưa hai đồng chí đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Nhận định tình hình hai đồng chí có thể bị nặng nên đơn vị xin chuyển tuyến trên Bệnh viện Chợ Rẫy. Qua sơ, cấp cứu, bệnh viện cho biết đồng chí Bình bị bỏng vùng lưng, vùng mặt và vùng tay, chân; đồng chí Kiên bị bỏng vùng mặt.

Dù biết hiểm nguy, các đồng chí vẫn không ngại khó khăn, lao vào nơi nguy hiểm để bảo vệ tài sản, tính mạng cho người dân.

Sự dũng cảm, yêu nghề, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy của hai cán bộ, chiến sĩ đã được Ban Giám đốc Công an TPHCM ghi nhận, đề xuất biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình trong phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất” trong lực lượng Công an nhân dân.

