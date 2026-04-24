Chiều 24-4, UBND TPHCM ban hành Quyết định số 2372/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả thực hiện Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nước sạch nông thôn trên địa bàn năm 2025. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố quản lý, nâng cao chất lượng cung cấp nước sinh hoạt khu vực nông thôn, đồng thời phục vụ công tác quy hoạch và đầu tư hạ tầng trong thời gian tới.

TPHCM 100% hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo quyết định, toàn bộ 805.275 hộ dân khu vực nông thôn, xã và đặc khu của TPHCM đều đạt 100% sử dụng nước hợp vệ sinh. Trong đó, phần lớn hộ dân (95,62%) được cấp nước từ hệ thống công trình cấp nước tập trung, còn lại 4,38% sử dụng từ công trình cấp nước quy mô hộ gia đình. Đối với chỉ số nước sạch đạt quy chuẩn, tỷ lệ chung của thành phố đạt 95,64%, tương ứng 770.136 hộ dân.

Nhóm hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn đạt tỷ lệ 100% sử dụng nước hợp vệ sinh. Trong số này, 89,39% hộ được tiếp cận nước sạch đạt quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung.

Bên cạnh đó, mức cấp nước sinh hoạt bình quân đạt 171 lít/người/ngày đêm, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Toàn bộ hệ thống công trình cấp nước tập trung hiện được đánh giá hoạt động bền vững 100%, không ghi nhận công trình kém bền vững hoặc ngừng hoạt động.

UBND TPHCM giao Sở NN-MT chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời định kỳ cập nhật, đánh giá và công bố kết quả thực hiện Bộ chỉ số hàng năm. Sở cũng có trách nhiệm công khai dữ liệu để phục vụ tra cứu, giám sát và điều hành.

Theo thành phố, Bộ chỉ số năm 2025 sẽ là căn cứ quan trọng trong lập kế hoạch đầu tư trung hạn, huy động nguồn lực xã hội hóa, đồng thời phục vụ đánh giá tiêu chí nông thôn mới và chất lượng hạ tầng cấp nước.

Tin liên quan Cấp nước sạch, an toàn cho người dân dịp lễ

QUỐC HÙNG