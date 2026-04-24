Quốc hội tổ chức thêm kỳ họp khi có yêu cầu cấp bách

Trưa 24-4, sau khi Quốc hội khóa XVI bế mạc kỳ họp thứ nhất, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì cuộc họp báo về kết quả kỳ họp.

Đông đảo phóng viên dự họp báo sau khi bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Tại họp báo, ông Nguyễn Văn Hiển, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, sau 12 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Trong đó, Quốc hội đã xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo cấp cao của Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, Quốc hội xem xét, thông qua 9 luật, 5 nghị quyết quy phạm pháp luật. Các chính sách được ban hành mang đậm tinh thần đổi mới và hành động quyết liệt để tập trung hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực, tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình phát triển của đất nước.

Kỳ họp cũng quyết định các nội dung về kinh tế - xã hội và các vấn đề quan trọng khác của đất nước, các vấn đề về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách...

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên phát biểu tại họp báo Tại họp báo, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Tạ Thị Yên cho biết, công tác nhân sự tại kỳ họp được tiến hành một cách rất nghiêm túc, chặt chẽ và bài bản, đúng theo quy trình cũng như quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm tính dân chủ và công khai, minh bạch, đạt được sự đồng nhất cao trong Quốc hội. Kết quả bầu và phê chuẩn cho thấy tỷ lệ tín nhiệm rất cao, có đồng chí đạt số phiếu gần như tuyệt đối. Điều này thể hiện sự đồng thuận cũng như sự tin tưởng rất lớn của Quốc hội đối với các phương án nhân sự đã được giới thiệu. Việc hoàn thành công tác nhân sự tại kỳ họp thứ nhất không chỉ là bước kiện toàn về tổ chức bộ máy, mà còn có ý nghĩa mở đầu cho nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng vững chắc để triển khai các chủ trương cũng như quyết sách lớn của Đảng, Quốc hội, để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.

Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì và phát biểu tại cuộc họp báo về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Trả lời về thời gian kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI diễn ra vào tháng 10 (theo thông lệ), thì có đáp ứng được yêu cầu thực tiễn do khoảng cách 2 kỳ họp khá dài, ông Nguyễn Văn Hiển cho biết, tại phiên khai mạc kỳ họp lần này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu nêu rõ, Quốc hội phải có năng lực thích ứng nhanh, phản ứng chính sách kịp thời, cần nghiên cứu tăng tần suất các kỳ họp, đa dạng hóa và linh hoạt hóa các hình thức hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, các hình thức họp trực tuyến cũng như xây dựng một hệ sinh thái Quốc hội số.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Quốc hội đã gửi văn bản các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan quán triệt, nghiên cứu triển khai ngay ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và của Quốc hội.

Theo quy định hiện hành, một năm Quốc hội họp 2 kỳ thường lệ, trong trường hợp cấp bách có thể họp những kỳ họp không thường lệ theo đề nghị của Chủ tịch nước, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Thủ tướng Chính phủ hoặc là 1/3 đại biểu Quốc hội.

Do đó, về mặt cơ sở pháp lý, ngoài kỳ họp thường lệ thì có những kỳ họp không thường lệ. Vì vậy, tùy thuộc vào yêu cầu của cuộc sống, nếu có những vấn đề, yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề cấp bách quan trọng cần phải thể chế hóa thuộc chức năng của Quốc hội thì có thể tổ chức ngay các kỳ họp của Quốc hội.

Quang cảnh họp báo.

Bà Phạm Thị Hồng Yến, ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trả lời về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Theo bà, quy định hiện hành, ngưỡng chịu thuế của cá nhân và hộ kinh doanh là 500 triệu đồng/năm. Nhưng để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, Chính phủ đã dự kiến quy định theo hướng nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế đối với hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng.

LÂM NGUYÊN