Tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy cho người nước ngoài

Trong hai ngày 3 và 4-2, Đội chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC-CNCH) Khu vực 16 thuộc Phòng PC07, Công an TPHCM tổ chức chương trình tuyên truyền, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC bằng tiếng Anh cho cư dân nước ngoài tại Khu đô thị Vinhomes Central Park (phường Bình Thạnh).

Đây là hoạt động chuyên đề được đơn vị duy trì tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn tại các khu vực có đông người nước ngoài sinh sống.

Nội dung tuyên truyền được cán bộ, chiến sĩ truyền tải hoàn toàn bằng Tiếng Anh

​Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp biên soạn tài liệu và đứng lớp hướng dẫn bằng tiếng Anh.

Nội dung tập trung vào việc nhận diện các nguy cơ cháy nổ đặc thù tại các căn hộ cao cấp; giới thiệu và hướng dẫn vận hành hệ thống báo cháy thông minh; hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng Help 114, thực hành tình huống thực tế.

Thực hành chữa cháy

​Chương trình thu hút hơn 80 cư dân đến từ các tòa nhà Park 7 và Landmark 5 tham gia. Bên cạnh phần lý thuyết, cư dân cũng tham gia thực hành các kỹ năng sinh tồn và dập tắt đám cháy giả định.

Cũng tại chương trình, cư dân được hướng dẫn chi tiết cách thao tác, sử dụng các loại bình chữa cháy xách tay đúng kỹ thuật; giải đáp các thắc mắc về phương án thoát nạn và an toàn cháy nổ tại nơi cư trú.

​Việc triển khai mô hình tuyên truyền bằng ngoại ngữ được đánh giá là điểm sáng trong công tác đổi mới của lực lượng Cảnh sát PCCC TPHCM.

MẠNH THẮNG