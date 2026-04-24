Khoanh định mỏ không đấu giá, Tây Ninh chuẩn bị sẵn vật liệu cho dự án trọng điểm

Ngày 24-4, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đã khoanh định 52 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản giai đoạn 2026–2030, nhằm chủ động nguồn vật liệu, ưu tiên phục vụ các công trình trọng điểm, hạn chế tình trạng thiếu hụt khi triển khai các dự án quy mô lớn trên địa bàn.

Thời gian qua, việc thiếu nguồn vật liệu xây dựng ảnh hưởng đến tiến độ nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, do đó, việc khoanh định các mỏ không đấu giá khoáng sản là cần thiết

Trong số này, 14 khu vực được bố trí phục vụ các dự án trọng điểm, hạ tầng giao thông quan trọng và chương trình mục tiêu quốc gia, với tổng trữ lượng dự kiến khoảng 67,21 triệu m³, với cơ cấu gồm 6 khu vực đất san lấp (khoảng 42,41 triệu m³), 2 khu vực đá xây dựng (khoảng 20,3 triệu m³) và 5 khu vực cát xây dựng (khoảng 4,5 triệu m³). Đây được xem là nguồn dự trữ chủ lực, bảo đảm cung ứng kịp thời cho các công trình lớn.

Các khu vực còn lại phục vụ các dự án ngoài ngân sách và công trình đầu tư công khác, với tổng trữ lượng khoảng 23,4 triệu m³, chủ yếu là đất san lấp và cát xây dựng. Việc tách bạch hai nhóm giúp tỉnh vừa ưu tiên dự án trọng điểm, vừa đáp ứng nhu cầu chung.

Một số mỏ có trữ lượng lớn đáng chú ý như: mỏ đá Tân Hòa (khoảng 77,5ha, 15,5 triệu m³ đá và 17 triệu m³ đất san lấp), mỏ đá Lộc Trung (khoảng 4,8 triệu m³), các mỏ cát Suối Dây, Tân Thành, Suối Đá (hơn 1,3 triệu m³), các mỏ đất tại xã Tân Hội, Thạnh Hóa... là các nguồn có khả năng cung cấp lâu dài nếu khai thác hiệu quả.

Thi công đường 827E, tỉnh Tây Ninh

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, trong bối cảnh bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng, nhu cầu vật liệu xây dựng tại địa phương đang tăng mạnh. Giai đoạn 2026–2030, tỉnh triển khai nhiều dự án lớn như đường kết nối Mộc Bài – Xuyên Á, trục đường tỉnh 827E, đường Vành đai 4 TPHCM, cao tốc TPHCM – Mộc Bài, Gò Dầu – Xa Mát… cần khối lượng vật liệu rất lớn.

Theo tính toán, tổng nhu cầu có thể lên đến hơn 22,6 triệu m³ đất đắp, 22 triệu m³ cát san lấp và trên 3 triệu m³ cát xây dựng. Riêng đường Vành đai 4 đã cần gần 10,6 triệu m³ cát san lấp; tuyến Mộc Bài – Xuyên Á cần hơn 2,3 triệu m³. Trong khi đó, nguồn cung từ các địa phương lân cận hạn chế, từng khiến một số dự án gặp khó, phát sinh chi phí và nguy cơ chậm tiến độ.

Do đó, việc khoanh định các khu vực không đấu giá được xem là giải pháp căn cơ giúp Tây Ninh chủ động nguồn vật liệu, bảo đảm tiến độ và hiệu quả cho các dự án hạ tầng trọng điểm trong thời gian tới.

QUANG VINH