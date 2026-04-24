Sáng 24-4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, yêu cầu phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các đại biểu Quốc hội dự phiên bế mạc tại hội trường Diên Hồng, sáng 24-4. Ảnh QUANG PHÚC

Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân quyết liệt thực hiện các giải pháp, hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2025 và quý 1-2026.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động triển khai các giải pháp đặc biệt về thuế, ứng chi ngân sách theo thẩm quyền để ứng phó khẩn cấp, kịp thời, hiệu quả trước tình hình căng thẳng nguồn cung và tăng giá nhập khẩu xăng dầu. Qua đó, giảm thiểu tác động tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tạo niềm tin và ổn định tâm lý người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu Quốc hội dự phiên họp sáng 24-4. Ảnh QUANG PHÚC

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tiếp tục chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan theo dõi sát diễn biến, dự báo tình hình, có đối sách ứng phó kịp thời, hiệu quả, tập trung triển khai quyết liệt, đúng tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026, để thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số; phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; chủ động điều hành ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 tăng ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính; thực hành tiết kiệm triệt để, kiên quyết cắt giảm các khoản chi không cần thiết để tăng chi đầu tư cho các công trình trọng điểm, cải cách tiền lương và chi an sinh xã hội; khai thác hợp lý dư địa nợ công, bội chi, nhằm tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Quốc hội yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng lãng phí, nhất là lãng phí trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công, đất đai, tài nguyên, các dự án, công trình chậm tiến độ, không thực hiện đầy đủ cam kết; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ ngành, địa phương, đơn vị và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định.

Quốc hội cho phép bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách trung ương, địa phương từ kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên ngân sách nhà nước (chi từ lương và chi hoạt động theo quy định của pháp luật) năm 2025, do sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Đối với toàn bộ số kinh phí chưa sử dụng hết từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được chuyển nguồn sang năm 2025, cho phép chuyển nguồn sang năm 2026 để xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền.

LÂM NGUYÊN