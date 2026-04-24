TPHCM: Đề xuất kế hoạch di dời, sắp xếp cơ sở giáo dục và y tế ra khỏi nội thành

Sở Quy hoạch – Kiến trúc (QH-KT) TPHCM vừa trình UBND TPHCM kế hoạch triển khai đề án sắp xếp, di dời, mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và các cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành theo lộ trình phù hợp, nhằm đảm bảo đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển thành phố.

Theo tờ trình, đề án được xây dựng trong bối cảnh TPHCM đang đối mặt với áp lực đô thị hóa nhanh, kéo theo tình trạng quá tải hạ tầng xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và y tế.

Nhiều cơ sở hiện hữu nằm trong nội đô đã xuống cấp, quỹ đất hạn chế, khó đáp ứng nhu cầu mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ. Do đó, việc nghiên cứu sắp xếp lại mạng lưới, từng bước di dời các cơ sở không còn phù hợp ra khu vực ngoài trung tâm được xem là yêu cầu cấp thiết.

Đề án được xây dựng trong bối cảnh TPHCM đang đối mặt với áp lực đô thị hóa nhanh. Ảnh: QUỐC HÙNG

Mục tiêu của đề án không chỉ nhằm giảm tải cho khu vực nội thành mà còn hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, khám chữa bệnh, đồng thời hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Bên cạnh việc di dời, thành phố cũng dự kiến giữ lại và nâng cấp những cơ sở có giá trị, đáp ứng yêu cầu phát triển và phù hợp quy hoạch.

Phạm vi nghiên cứu được triển khai trên toàn địa bàn TPHCM, trong đó tập trung đề xuất phương án cụ thể đối với khu vực nội thành. Đối tượng gồm các cơ sở giáo dục như đại học, cao đẳng, trung cấp, viện nghiên cứu và các cơ sở y tế như bệnh viện, trung tâm khám chữa bệnh cấp đô thị.

Nội dung đề án bao gồm việc rà soát hiện trạng, đánh giá nhu cầu phát triển, xây dựng tiêu chí phân loại các cơ sở cần giữ lại hoặc di dời, đồng thời đề xuất phương án sử dụng quỹ đất sau khi di dời. Đặc biệt, thành phố sẽ xây dựng lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn, kèm theo các cơ chế, chính sách nhằm tạo động lực triển khai.

Sở QH-KT là cơ quan chủ trì, phối hợp các sở ngành liên quan như Sở GD-ĐT, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tài chính… để thu thập dữ liệu, xây dựng và hoàn thiện đề án. Trong đó, các đơn vị chuyên ngành sẽ đề xuất tiêu chí phân loại, định hướng phát triển và lộ trình di dời phù hợp với từng lĩnh vực.

Việc xây dựng đề án sẽ được thực hiện song song và đồng bộ với quá trình lập quy hoạch tổng thể TPHCM, đảm bảo tính thống nhất và khả thi khi triển khai. Thành phố cũng khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa bên cạnh ngân sách nhà nước để thực hiện đề án.

Theo Sở QH-KT, quá trình di dời cần được thực hiện thận trọng, có lộ trình cụ thể, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên liên quan, đồng thời gắn với quy hoạch sử dụng đất sau di dời một cách hiệu quả. Ngoài ra, việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế và lấy ý kiến chuyên gia cũng sẽ được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng đề án.

Dự kiến, khi đề án được thông qua và triển khai, mạng lưới cơ sở giáo dục và y tế của TPHCM sẽ được tổ chức lại theo hướng hiện đại, phân bố hợp lý hơn, góp phần giảm áp lực cho khu vực trung tâm, đồng thời tạo động lực phát triển các khu đô thị mới, nâng cao chất lượng sống cho người dân.

QUỐC HÙNG