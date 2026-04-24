Tháng Nhân đạo 2026: TPHCM sẽ chăm lo cho gần 72.500 lượt người

Trong Tháng nhân đạo năm 2026, Hội Chữ thập đỏ TPHCM sẽ hỗ trợ sinh kế bền vững cho 840 hộ gia đình (ít nhất 5 triệu đồng/hộ); vận động, tiếp nhận 15.000 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện...

Người dân trong niềm vui đi siêu thị 0 đồng

Ngày 24-4, Hội Chữ thập đỏ TPHCM tổ chức phát động Tháng nhân đạo năm 2026 với nhiều hoạt động hưởng ứng ý nghĩa.

Với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, Tháng nhân đạo hướng đến kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026) và 163 năm Ngày ra đời Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (1863 - 2026).

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Nguyễn Minh Nhựt phát biểu tại chương trình

Tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM Nguyễn Minh Nhựt kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân… hãy dành một phần trái tim của mình cho Tháng nhân đạo. Mỗi một việc làm nhỏ của một người, để một người khác có thêm niềm tin bước tiếp.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo các tổ chức, cá nhân và Hội Chữ thập đỏ các cấp đã tích cực hưởng ứng, đồng hành vì cộng đồng.

Ban tổ chức phấn đấu trong tháng nhân đạo sẽ thực hiện 335 công trình, chăm lo cho gần 72.500 lượt người với tổng trị giá gần 50 tỷ đồng.

Tiếp nhận hỗ trợ từ các đơn vị

Trao thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành Tháng nhân đạo năm 2026

Hội Chữ thập đỏ TPHCM đặt mục tiêu hỗ trợ sinh kế bền vững cho 840 hộ gia đình (mức tối thiểu 5 triệu đồng/hộ); vận động tiếp nhận 15.000 đơn vị máu. 100% cơ sở hội xã, phường, đặc khu tổ chức Ngày hội nhân ái, thực hiện ít nhất một công trình nhân đạo trị giá trên 80 triệu đồng; triển khai mô hình “gian hàng 0 đồng”…

Người dân tham gia hiến máu tại chương trình

Tại lễ phát động, Ban tổ chức đã thực hiện các chương trình: hiến máu nhân đạo; tư vấn khám mắt miễn phí; trao quà, tổ chức phiên chợ 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Khám mắt miễn phí cho người cao tuổi

Tặng phiếu đi siêu thị trị giá 500.000 đồng đến người có hoàn cảnh khó khăn

THÁI PHƯƠNG