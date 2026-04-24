Khơi dậy “mỏ vàng” di sản từ sở hữu trí tuệ

Đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm sáng tạo chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2026. Ảnh THẾ ĐẠI

Sự kiện quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo, hướng tới lan tỏa nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ, trong phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nhấn mạnh, Việt Nam sở hữu nguồn tài nguyên di sản phong phú, từ vật thể, phi vật thể đến tri thức dân gian, làng nghề và biểu tượng văn hóa. Tuy nhiên, nguồn lực này chưa được chuyển hóa tương xứng thành giá trị kinh tế. Theo ông, di sản chỉ thực sự “sống” khi được kể lại bằng ngôn ngữ của hiện tại, gắn với sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu và công nghệ.

Quang cảnh tọa đàm “Khơi dậy tiềm năng: Sở hữu trí tuệ trong kinh tế di sản”. Ảnh THẾ ĐẠI

Trong bối cảnh Nghị quyết 80-NQ/TW đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành động lực tăng trưởng mới, kinh tế di sản được xác định là một cấu phần quan trọng. Nghị quyết hướng tới mục tiêu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030, và 9% vào năm 2045. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận mới, trong đó sở hữu trí tuệ đóng vai trò nền tảng để định danh, bảo hộ và thương mại hóa các giá trị văn hóa.

“Không thể phát triển công nghiệp văn hóa nếu đi tay không vào thị trường. Phải có tài sản trí tuệ, năng lực bảo hộ và tổ chức sáng tạo trên nền di sản một cách chuyên nghiệp”, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh. Đồng thời lưu ý, khai thác di sản cần tránh tư duy thương mại hóa ngắn hạn, tránh làm mai một giá trị lâu dài.

Trong khuôn khổ ngày hội, các chuyên gia cùng tọa đàm trao đổi về cách tiếp cận từ góc độ chính sách, phương diện pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp đang trực tiếp làm việc với di sản.

Tại tọa đàm, TS Lê Thị Minh Lý, nguyên Cục Phó Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) phác họa bức tranh kinh tế di sản Việt Nam như một lĩnh vực đang hình thành, với nhiều tiềm năng nhưng cũng không ít thách thức. Bà nhấn mạnh việc nhận diện đầy đủ các loại hình di sản, từ văn hóa phi vật thể đến tri thức truyền thống, là bước đi quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển.

Ở góc độ pháp lý, luật sư Lê Quang Vinh cho rằng di sản chứa đựng nhiều lớp tài sản vô hình. Việc xác lập quyền sở hữu trí tuệ sẽ giúp di sản thoát khỏi tình trạng “tài nguyên thô”, trở thành tài sản có thể định giá, cấp quyền và khai thác hiệu quả trong khuôn khổ pháp luật.





Phần chia sẻ của đại diện doanh nghiệp mang đến góc nhìn thực tiễn, từ việc lựa chọn chất liệu di sản, sáng tạo sản phẩm đến xây dựng thương hiệu. Những mô hình thử nghiệm cho thấy khi được định danh và bảo hộ đúng cách, di sản có thể tạo ra chuỗi giá trị mới, đóng góp thiết thực cho kinh tế sáng tạo.

Từ ngày 24 đến 26-4, tại trụ sở Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, sẽ diễn ra chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (IP Day) 2026 với chủ đề “Sở hữu Trí tuệ - Động lực cho kinh tế sáng tạo”, quy tụ nhiều hoạt động tương tác, trưng bày, trải nghiệm và đối thoại chuyên sâu.

