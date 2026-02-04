TPHCM tăng cường quản lý trật tự xây dựng, phòng cháy chữa cháy dịp tết

UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định pháp luật về xây dựng và PCCC.

Chiều 4-2, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Huỳnh Thanh Khiết cho biết, nhằm bảo đảm trật tự xây dựng và an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và cao điểm mùa khô năm 2026, sở đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu cùng các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn thành phố tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, phòng ngừa, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy nổ và vi phạm trật tự xây dựng.

Theo đó, UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định pháp luật về xây dựng và PCCC; niêm yết công khai quy định về PCCC tại trụ sở cơ quan, đơn vị và khu vực công cộng nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở cũng như cộng đồng dân cư trong công tác bảo đảm an toàn.

Đồng thời, các địa phương phải tăng cường quản lý trật tự xây dựng, bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra địa bàn, không để phát sinh tình trạng xây dựng không phép, sai phép, đặc biệt tại các khu vực trọng điểm. Các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn PCCC tuyệt đối không được đưa vào hoạt động, nhất là trong thời gian nghỉ tết và giai đoạn cao điểm mùa khô, khi nguy cơ cháy nổ gia tăng.

Sở Xây dựng cũng yêu cầu các địa phương kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và quy định về PCCC; bảo đảm điều kiện thông tin báo cháy, giao thông, nguồn nước phục vụ chữa cháy, đồng thời duy trì lực lượng thường trực, sẵn sàng phối hợp xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân được phân công cũng phải được thực hiện thường xuyên; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng hoặc cháy nổ do chủ quan trên địa bàn quản lý.

Đối với các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân, Sở Xây dựng đề nghị thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 cùng các quy định liên quan, góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết và mùa khô năm 2026.

QUỐC HÙNG