Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, TPHCM có thể nắng nóng 37-38 độ C

Hà Nội và miền Bắc có mưa mát dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, trong khi TPHCM và Nam bộ có thể nắng nóng gay gắt.

Hà Nội đang mát mẻ nhờ mưa và sẽ kéo dài suốt kỳ nghỉ lễ. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo dữ liệu dự báo từ ứng dụng của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, thời tiết TPHCM trong các ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 25 đến 27-4) duy trì hình thái ngày nắng, chiều tối có khả năng xuất hiện mưa dông diện hẹp và lượng nhỏ.

Cụ thể, ngày 25-4, nhiệt độ thấp nhất khoảng 27-28 độ C, cao nhất khoảng 34 độ C. Các khung từ sáng đến đầu giờ chiều hầu như không mưa (lượng mưa dự báo 0mm), độ ẩm giảm còn khoảng 46-49% vào buổi trưa.

Ngày 26-4, nền nhiệt tăng nhanh, cao nhất khoảng 38 độ C vào đầu giờ chiều, thấp nhất khoảng 27 độ C. Trời nắng kéo dài từ sáng đến chiều, không có dấu hiệu có mưa. Độ ẩm giảm còn khoảng 35-45% vào buổi trưa.

Dự báo nhiệt độ tại TPHCM ngày 26-4. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Ngày 27-4, nhiệt độ cao nhất tại TPHCM khoảng 36 độ C. Đến chiều tối và tối 27-4 có khả năng xuất hiện mưa nhỏ đến mưa rào, độ ẩm tăng trở lại hơn 70%.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định trong vòng 10 ngày từ nay đến 3-5, TPHCM tiếp tục duy trì trạng thái ngày nắng, có thời điểm nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-38 độ C. Mưa dông xuất hiện rải rác vào chiều tối, xen kẽ các ngày không mưa.

Trong khi đó, tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, ngày 25-4 có nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây, trời nắng. Nhiệt độ tại Hà Nội phổ biến 24-30 độ C. Từ đêm 25 đến ngày 26-4, khu vực Tây Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều tối 26 đến ngày 27-4, mưa có xu hướng gia tăng diện rộng. Nhìn chung Hà Nội và miền Bắc mát mẻ suốt dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ.

Tương tự, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, ngày 25-4 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng dải từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 70mm. Sau đó, mưa giảm về cường độ và phạm vi.

PHÚC VĂN