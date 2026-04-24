Quảng Trị: Phát hiện hang Thiên Cung dài hơn 4,2km

Đợt khảo sát kéo dài từ ngày 21-3 đến ngày 11-4 tại khu vực VQG Phong Nha - Kẻ Bàng và các địa bàn liên quan ở Quảng Trị, bao gồm các xã: Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Tuyên Lâm và Trường Sơn.

Hang Thiên Cung dài 4.206m

Trong đợt khảo sát lần này, đoàn gồm 10 chuyên gia thám hiểm hang động Hoàng gia Anh, cùng đội ngũ hướng dẫn viên, porter và người dân địa phương hỗ trợ công tác hậu cần và tiếp cận hiện trường.

Đoàn khảo sát 29 hang (trong đó 26 hang mới và phần mở rộng của 3 hang cũ), với tổng chiều dài đo vẽ đạt 13.643m. Trong đó, nhiều hang động có quy mô lớn, giá trị khoa học cao đã được ghi nhận, nổi bật như: hang Thiên Cung dài 4.206m (trong VQG Phong Nha - Kẻ Bàng) là hang có chiều dài lớn nhất trong đợt khảo sát, có ý nghĩa đặc biệt về mặt khoa học và tiềm năng khai thác.

Hang Nước Lặn (xã Tân Thành, xã Tuyên Lâm) dài 2.721m. Hang Má Dơm (xã Kim Điền) dài 1.257m. Hang Chả Nghéo (trong VQG Phong Nha - Kẻ Bàng) dài 583m...

Hang Nước Lặn (xã Tân Thành, xã Tuyên Lâm, tỉnh Quảng Trị) dài 2.721m

Lãnh đạo VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, kết quả cho thấy hệ thống hang động trong khu vực có cấu trúc phát triển mạnh theo địa hình karst, thể hiện rõ qua sự tồn tại đồng thời của các hang sâu dạng thẳng đứng (như Hang Má Dơm sâu -102m, Hang Tru sâu -68m) và các hang có quy mô lớn, phát triển theo chiều ngang.

Kết quả khảo sát bổ sung quan trọng vào cơ sở dữ liệu hang động của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, đồng thời tiếp tục khẳng định giá trị nổi bật về địa chất, địa mạo và hệ thống karst của khu vực.

"Các phát hiện mới không chỉ có ý nghĩa khoa học mà còn mở ra nhiều tiềm năng trong bảo tồn, nghiên cứu và phát triển du lịch bền vững, góp phần nâng cao giá trị và vị thế của Di sản thiên nhiên thế giới VQG Phong Nha - Kẻ Bàng trong thời gian tới", lãnh đạo VQG Phong Nha - Kẻ Bàng chia sẻ.

Tin liên quan Phong Nha - Kẻ Bàng giành cú đúp "Oscar" du lịch thế giới

VĂN THẮNG